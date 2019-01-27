Millet İttifakı Kahramanmaraş
'ta başkan adaylarını tanıttı
KAHRAMANMARAŞ - Millet İttifakı Kahramanmaraş'ta belediye başkan adaylarını tanıttı.
İttifak kapsamında CHP
, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 4 ilçede aday gösterirken, İYİ Parti
7 ilçede aday çıkaracak.
Kahramanmaraş Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Ağıralioğlu
, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi
, Gaziantep
Milletvekili İmam Hüseyin Filiz
, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç
, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Çabukel
ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül katıldı.
Kahramanmaraş'ta Millet İttifakı kapsamında belediye başkan adayları şöyle sıralandı:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Öztunç, Afşin
Belediye Başkan Adayı Adem Yıldız
, Andırın
Belediye Başkan Adayı Ali Çatalbaş
, Çağlayancerit
Belediye Başkan Adayı Nazım Engizek, Dulkadiroğlu
ilçesi (ittifak çalışması sürüyor), Ekinözü
Belediye Başkan Adayı Fatih Vicdan
, Elbistan
Belediye Başkan Adayı Abdullah Paksoy
, Göksun
Belediye Başkan Adayı Ramazan Koca, Nurhak
Belediye Başkan Adayı İlhami Bozan
, Onikişubat
Belediye Başkan Adayı Mustafa Bastırmacı, Pazarcık
Belediye Başkan Adayı Haydar İkizler ve Türkoğlu
Belediye Başkan Adayı Hasan Kızıldağ.