Millet İttifakı Manisa'da Adaylarını Tanıttı

İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, Manisa Büyükşehir Belediyesi başkanlığı ve 17 ilçe adayını için tanıtım toplantısı düzenledi.

İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, Manisa Büyükşehir Belediyesi başkanlığı ve 17 ilçe adayını için tanıtım toplantısı düzenledi.



Şehzadeler İlçesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Sekreteri Mustafa Cihan Paçacı, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Evirgen, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP İl Başkanı Semih Balaban ve partililer katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından adaylar tek tek çağrılarak tanıtıldı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Ahmetli'den Mehmet Eryürek, Akhisar'dan Besim Dutlulu, Alaşehir'den Ahmet Öküzcüoğlu, Demirci'den Haluk Şenyurt, Gölmarmara'dan Birol Bak, Gördes'ten Mesut Efe, Kırkağaç'tan Şerif Ozan İren, Köprübaşı'ndan Fatih Taşlı, Kula'dan Selim Aşkın, Salihli'den Mazlum Nurlu, Sarıgöl'den Emrah Eroğlu, Saruhanlı'dan Zeki Bilgin, Selendi'den Yasin Dumlupınar, Soma'dan Abdullah Saka, Şehzadeler'den İsa Özdemir, Turgutlu'dan Çetin Akın, Yunusemre'den Kürşat Mithat Özkan aday olarak gösterildi. - MANİSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tek Tweet ile CHP'deki Skandallar Zincirini Gözler Önüne Serdi

Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar

Erdoğan: Tank Palet Fabrikasının Satılması Asla Söz Konusu Değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı