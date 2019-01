Millet İttifakı'ndan Birliktelik Mesajı

Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok CHP İl Başkanlığına ziyarette bulundu.Millet İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İsmail Ok, ziyaret ettiği CHP İl Başkanlığında yaptığı açıklamada 31 Mart'taki seçimi kazanacağına emin olduğunu belirterek, "İşte 31 Mart yerel seçimleri Balıkesir için de bir dönüm noktası olacak. Balıkesir yönetilemiyor; çok kötü yönetiliyor değil, yönetilemiyor. Maalesef hesap sorulacak, 5 yıl boyunca belediyeyi kimin yönettiği de belli değil. Kişiler yok ortada. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakı yerelde 31 Mart'ta Allah'ın izniyle başta Büyükşehir olmak üzere 20 ilçe belediyesinin 20'sine de taliptir. Önümüzdeki günlerde bu ilçe belediye başkan adaylarının da hangi partiye bırakılacağı belli olacaktır. Partinin ya da kişinin adının hiçbir önemi yok. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti ittifakının adayı vardır" diye konuştu."Balıkesir'in dört bir köşesini birlikte yöneteceğiz"CHP İl Başkanı Serkan Sarı , ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Millet İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde büyük bir başarı elde etmesi için çalışacaklarını belirtti. Sarı, "Bugün artık ittifakın adaylarıyla Balıkesir'in dört bir köşesini yöneteceğiz, bundan da hiç şüphemiz yoktur. Bu çalışmalara inanan, bu ruhu kabul eden bizler hep birlikte 20 ilçemizde de bu başarıyı elde edeceğiz. Çünkü şehrimizin dört bir köşesi çok önemli. Bizler öncelikle şehrimizi, Balıkesir'i çok seviyoruz. Ötesinde ülkemizi, Misak-ı Milli sınırları içerisindeki her bir ilimizi, ilçemizi çok seviyor ve çok önemsiyoruz. Bunun için de şehrimize ve ülkemize en iyi hizmeti ve mücadeleyi örgütlemek adına da özveriyle bu sürece destek olacağız ve üzerimize düşeni de yapacağız" dedi. - BALIKESİR