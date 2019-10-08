Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı'nın 3.Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Millet İttifakı'nın 3.Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Millet İttifakı'nın 3.Koordinasyon Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Millet İttifakı'nın üçüncü koordinasyon toplantısı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Millet İttifakı'nın 3.Koordinasyon Toplantısı yapıldı, System.String[]

Millet İttifakı'nın üçüncü koordinasyon toplantısı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Millet İttifakı'nın tüm belediye başkanları ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı da hazır bulundu.


Toplantıda Millet İttifakı belediye başkanlarına ve meclis üyelerine seslenen Başkan Çerçioğlu, Aydın'ı ortak akılla yönettiklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, Aydın için uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Vatandaşlara seçim döneminde verilen sözlerin yerine getirilebilmesi için koordinasyon toplantılarına devam edeceklerini belirten Başkan Çerçioğlu, "Yaptığımız toplantılarla vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri bütünsellik içerisinde ele alıyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız toplantılarımızda gördük ki koordinasyon toplantılarımızla vatandaşlarımıza daha hızlı ve koordineli olarak hizmet veriyoruz. Aydın için bir arada çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


Millet İttifakı'nın koordinasyon toplantılarından en büyük faydayı Aydınlı vatandaşların sağladığını ifade eden Başkan Çerçioğlu, ittifak olarak fikir alışverişine özel önem verdiklerinin altını çizdi.


Toplantıların ilki Nazilli Belediyesi'nde ikincisi ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yapılmıştı. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:13 Kaynak: İHA
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