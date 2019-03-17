Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı'nın Balıkesir mitingi

Millet İttifakı'nın Balıkesir mitingi

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin temellerinde şehit kanları var. Bu ülkenin temelleri sıradan bir temel değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinin olduğu yerlerde çizilmemiştir" dedi.

Millet İttifakı'nın Balıkesir mitingi, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin temellerinde şehit kanları var. Bu ülkenin temelleri sıradan bir temel değildir, Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları egemen güçlerin lobilerinin olduğu yerlerde çizilmemiştir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:40 

Türkiye, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun Türkiye Kararını Eleştirdi: Keşke Öyle Bir Karar Alsalar Türkiye'deki Her Bebek 5 Bin 513 Dolar Borçla Doğuyor Kruvaziyer Limanı ile Türkiye'ye Para Yağacak! Turistler 5 Katı Fazla Harcayacaklar Battal İlgezdi'den CHP'yi Karıştıracak Sözler: Önce Kendinizi Eleştirin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 20:03:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Millet İttifakı'nın Balıkesir mitingi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]