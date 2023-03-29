Herkesin merakla beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi başladı - Son Dakika
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Herkesin merakla beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi başladı

29.03.2023 18:21

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Kılıçdaroğlu, 100 bin imzaya ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını kazanan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Görüşme öncesi genel merkez önünde poz veren ikilinin görüşmesi başladı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de hız kazandı. İmza yarışında 100 bini geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan ve her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 17.00'da bir araya geldi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelerek, kapıda kendisini karşılayan İnce ile kameralara poz verdi. Sonrasında genel merkeze giren ikilinin sonucu merakla beklenen görüşmesi başladı.

Tüm gözlerin çevrildiği Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki görüşme başladı

KILIÇDAROĞLU'NUN HEYETİNDEKİ İSİMLER

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel eşlik etti.

YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Hay hay Kemal her taşın altından çıkıyorsun maalesef,en kötü adaysın uzak ara,2 kelimeyi bir araya getiremiyorsun,Meral hanım dünyaya duyurdu.Kapı kapı dolan dur ayak altında. Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Gerçek anketlere göre muharremin gerisinde olmasa görüşmesti Cevap Yaz 22 11 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Herkesin merakla beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkesin merakla beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi başladı - Son Dakika
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