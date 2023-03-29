Herkesin merakla beklediği Kılıçdaroğlu-İnce görüşmesi başladı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de hız kazandı. İmza yarışında 100 bini geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan ve her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 17.00'da bir araya geldi.

GÖRÜŞME BAŞLADI

Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte saat 17.00'de Memleket Partisi Genel Merkezi'ne gelerek, kapıda kendisini karşılayan İnce ile kameralara poz verdi. Sonrasında genel merkeze giren ikilinin sonucu merakla beklenen görüşmesi başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN HEYETİNDEKİ İSİMLER

Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel eşlik etti.