Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan zaferle ayrılan Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı bir araya geldi.

LİDERLERİN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Merkezi'nde toplanan 6 lider, seçim sonuçlarını değerlendiriyor. Liderlerin ilerleyen saatlerde basın açıklaması yapması bekleniyor.

HANGİ ADAY NE KADAR OY ALDI?

2. tur seçimlerine ilişkin sandıkların yüzde 99.85'i açıldı. 27 milyon 725 bin 131 oy alan Erdoğan yüzde 52.16 ile yarışı önde bitirdi. Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 432 bin 951 oy alarak yüzde 47.84'te kaldı.