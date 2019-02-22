Millet İttifakı Ziyaretler Devam Ediyor…
1 saat önce
CHP Keşan İlçe Başkanı Heves Bayır Yıldız ile CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı,İYİ Parti İlçe Başkanı Zafer Sarıkeçe ve belediye meclis üyesi adayları 22 Şubat 2019 Cuma günü kurumsal ziyaretlerine devam etti.
Heyet Keşan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, İŞKUR, Özel İdare Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, SGK,Şoförler Odası,İlhami ERTEM Ticaret ve Anadolu Lisesi ile Rasim Ergene İlkokulu'nu ziyaret ederek kurum müdürleri ile görüşerek , kendilerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyerek kayıt altına aldılar.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:31 Kaynak: Bültenler
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