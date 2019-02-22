Millet İttifakı Ziyaretler Devam Ediyor…

Heyet Keşan Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, İŞKUR, Özel İdare Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Malmüdürlüğü, SGK,Şoförler Odası,İlhami ERTEM Ticaret ve Anadolu Lisesi ile Rasim Ergene İlkokulu'nu ziyaret ederek kurum müdürleri ile görüşerek , kendilerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini dinleyerek kayıt altına aldılar.