Son Dakika Haberleri: Millet İttifakında Derin Çatlak

Millet İttifakında Derin Çatlak

1 saat önce

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Millet İttifakında Derin Çatlak, System.String[]
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe göstererek, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Millet İttifakında aday krizleri yaşanıyor. gerek CHP gerek İYİ Parti'den art arda istifa açıklamaları geliyor. Bu kapsamda son olarak İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti. Akkal, istifa gerekçesini, partisinin 'Millet İttifakı'nda yer alması ve yerel seçimlerde kendisine danışılmadan aday çıkarılmasını gerekçe gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: İHA

Manisa, İYİ Parti, Güncel
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