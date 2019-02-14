Son Dakika Haberleri: Millet İttifakından Eyt Mağdurlarına Destek

Millet İttifakından Eyt Mağdurlarına Destek

1 saat önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları, kalabalık bir heyet halinde millet ittifakı Belediye Başkan Adayı Ercan Özel'i ziyaret etti.

Millet İttifakından Eyt Mağdurlarına Destek, System.String[]
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) mağdurları, kalabalık bir heyet halinde millet ittifakı Belediye Başkan Adayı Ercan Özel'i ziyaret etti. EYT mağdurları, Ankara mitingi için otobüs tahsis eden Özel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

EYT'lilerin talepleri doğrultusunda Ankara mitingi için otobüs veren millet ittifakı İYİ Parti Yenişehir Belediye Başkan Adayı Ercan Özel, "En doğal anayasal hakkınız için verdiğiniz bu onurlu mücadelenizde sonuna kadar sizinle birlikteyim. 1999 yılında 4447 sayılı kanunun geriye doğru işletilmesi sonucu geciktirilmiş hakkınız olan emekliliğinizin gasp edilmesi ile ortaya çıkan bu mağduriyetin giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" dedi.

EYT mağdurları, Ankara gezilerinde kendilerine otobüs veren, her türlü desteği sunan Ercan Özel'e teşekkür etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:36 Kaynak: İHA

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