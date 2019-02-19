Millet İttifakından İTSO'ya Ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve İTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, nezaket ziyaretleri kapsamında Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ve beraberlerindeki heyeti İTSO binasında ağırladılar. Ziyarette konuşan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Adımız ilçe olabilir ama mahiyetimiz ilçe olmaktan çok daha büyük noktalara ulaştı. Hem yerel hem de genel yönetimler anlamında bu şehrin tekrardan irdelenip ona göre yatırımlar yapılması gerektiği kanaatindeyiz" diyerek İnegöl'ün artık kabına sığmadığını ifade etti.

MOBİLYA DENİNCE AKLA İLK İNEGÖL GELSİN

Millet İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. İnegöl, mobilya sanayinde çok önde görünüyor. Sorunları, sıkıntıları var ama kendi emeklerinizle çok önemli bir mevziiye gelmiş durumdasınız. Burada bir tek ateşlemeye ihtiyaç var, bu da hem yerel hem genel yönetimlerin desteğiyle olur. Özellikle fuar alanıyla ve mobilya alanındaki tasarımlarla ilgili konular hem bizim hem Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir'in programında bulunuyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da 'İnegöl'de fuar alanını yapacağız' dedi. Çok iyi ve ciddi bir projeniz var. Büyükşehir Belediyesi de burada paydaşlardan biri size destek vermeli ve bu fuar alanını bu bölgeye kazandırmalıyız. Hem mobilyacılar artık gidip başka yerlerde para harcamayacaklar hem de buradaki fuarla esnafına, otelcisine, çevresine katkı sağlayacak. Burada sadece mobilya değil farklı fuarlar da gerçekleştirilebilecek. Dünyanın neresinde olursa olsun mobilya denince Türkiye'de İnegöl olsun, İnegöl akla gelsin. Bu çabayı göstereceğiz" dedi.

KAZANAN BURSA VE İNEGÖL OLACAK

Millet İttifakı İnegöl Belediye Başkan Adayı Hakan Özdemir ise, "Burası bizim evimiz. Tüm arkadaşlarımız İnegöl'ün çocukları. İnegöl'e dair sosyal, ekonomik, kültürel ne varsa kalbi bu Odada atıyor. Mobilya fuarımız uzun yıllardır eksik kalan yanımızdı. İstanbul Mobilya Fuarına katılıp 5 gün için minimum 150 bin, maksimum milyon TL harcayan firmalarımız var. Bunlar toplandığında İnegöl'ün kazancının epey dışarı gittiği görülüyor. Kazanan Bursa ve İnegöl olacak. Yapamayacağımız sözleri verme şansımız yok. Yapılabilir projelerle alakalı çalıştık. Geçmiş dönemde 'Olmazsa Bursa Büyükşehirden, olursa İnegöl'den' durumu vardı. Mustafa Bozbey başkanım imkânlar el verdiği süreççe bize destek verecek ve ben kendisinin kapısından ayrılmayacağım" şeklinde konuştu.

DOĞRU ORANTILI BİR BÜYÜME SAĞLANMALI

Seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasına başlayan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Ziyaretiniz için teşekkür ederiz. İnegöl'ümüz Bursa'nın güzide ilçelerinden bir tanesidir. İnegöl, son 20-30 yıldır sanayi şehrine dönüştü. 3 OSB'miz bulunuyor. Şehrimiz genel itibariyle mobilya özelinde ve lokomotifinde ekonomik büyümesini sağlayan bir şehir. Bunun yanında tekstil sektörü de ciddi konumda bulunuyor. Şehrimiz ekonomik ve sosyal büyümesini genel ve yerel yönetimlerin de geçmişten itibaren katkılarıyla, ama büyük oranda kendi katkılarıyla büyümesini sağlamıştır. Kat edeceğimiz çok yolumuz var. Mobilya sektörü, Türkiye mobilya üretiminin yüzde 35'ini, Türkiye mobilya ihracatının yüzde 17'sini karşılayan, şehre sosyal ve ekonomik açıdan ciddi destek sağlayan bir sektördür. Türkiye'de mobilya dendiğinde ilk akla gelen şehiriz. Bu gelişmeler sağlanırken birçok ihtiyaç da ortaya çıkıyor. Şehir hızlı bir şekilde büyüyor, nüfus ve ekonomik yapısı da artıyor. Hızlı büyüyen şehirlerde bazı ihtiyaçlar da hızlı şekilde ortaya çıkıyor. İnegöl bunu en üst seviyede yaşayan bir şehirdir. Ekonomik büyüklük ve sosyal nüfus yapısı gelişimi doğru orantılı bir şekilde şehir açısından da karşılanmalıdır. Nüfus 300 bine yaklaşmış, ihracat ciddi şekilde artış göstermiş, sanayi tesisleri sayı, nitelik ve nicelik olarak artış göstermiş, aynı doğru orantıda diğer yan etkenlerin de artış göstermesi gerekiyor. Bunu doğru orantıda götüremezseniz şehir kendi içerisinde bocalıyor. Şehrimizle ilgili sorunlarımız var, bizler İTSO olarak bu işin ekonomi boyutuna bakıyoruz. Şehrimizde işsizlik sorunu yok, istihdam üst düzeyde. Sadece işçi ve sanayi sektörünün uyuşamamasından kaynaklanan işsizlik oranları var. Böyle bir şehre yatırım yapılması gerekiyor.

BURSA'NIN DOĞUSU HAREKETLENDİRİLMELİ

"MODEF Fuarımızın bu sene 41'incisini düzenleyeceğiz. Türkiye'nin en köklü fuarına sahibiz. Türkiye'de mobilya fuarı yapılmazken İnegöl'de mobilya fuarı yapılıyordu. Bu anlamda İnegöl'ün fuar yönetimi ve şehirle birlikte fuar organize etme manasında ciddi bir tecrübe ve bilgisi oluştu. Bundan 15-20 yıl önce fuara giren firmalarımız bin-2 bin metrekare alanlarda çalışırken fuarımız şu anki konumdaydı ama fuara katılan firmalarımızın metrekareleri 10-20 bin metrekarelere çıkarken fuarımız yine aynı metrekarede kaldı. Doğru oranda bir büyümeyi sağlayamadık. 2 yıldır gerek gerek İMOS gerek İTSO'da ciddi şekilde yoğun çaba göstererek plan ve projelerimizi hazırlayıp ortaya koyduk. Çalışmalarımızda son noktaya geldik. Yerel yönetimlerimizle birlikte dediğimiz dedik dememek şartıyla, asgari müştereklerde buluşarak, paydaş olarak İnegöl'ün ve Bursa'nın ortak ihtiyacı olan fuar merkezini bir an önce kazandırmak istiyoruz. Bu fuar kesinlikle İnegöl'e yakın bir yerde olmalı. Şehirlerin çoğu batıya doğru büyür ancak Bursa'nın bir doğusu da var, doğuda önemli merkezler var, bu merkezlerin başında da İnegöl geliyor. Havaalanı avantajımız var. Birçok avantaja sağlayan doğu bölgesinin biraz daha hareketlenmesi adına bu merkezlerin Yenişehir ve İnegöl bölgesine doğru kaydırılması gerekiyor."

"MAHİYETİMİZ İLÇE OLMAKTAN ÇOK DAHA BÜYÜK"

"Fuar tüm sektörlere katkı sağlıyor. Konfeksiyonundan turizmine, berberinden lokantasına kadar tüm sektörler katkı görüyor. Bunun üzerinde durarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu yalnızca bizim değil, yerel ve genel yönetimlerin de bu şehre borcudur. Bu şehir kendi mücadelesini ortaya koyarak sanayi şehri olma hüviyetine kavuştu. Bununla birlikte ülkemize ekonomik anlamda büyük değerler kattı. Biz artık ilçe statüsünde görülmemeliyiz. Adımız ilçe olabilir ama mahiyetimiz ilçe olmaktan çok daha büyük noktalara ulaştı. Hem yerel hem de genel yönetimler anlamında bu şehrin tekrardan irdelenip ona göre yatırımlar yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu kurumların başında olan insanlar olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Hem kendi ekonomik yapımız açısından hem de şehre olan borcumuz açısından mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

ŞEHRE HİZMET ETMEK BİZİM GÖREVİMİZDİR

"İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız, 1890 yılında kurulan, bölgenin ve ülkenin en köklü Ticaret ve Sanayi Odası hüviyetine sahiptir. Odamız uzun yıllardır bu şehre ciddi katkılar sağlamıştır, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Bizler kendi yönetim tarzımız, şeklimiz ve karakterimizle birlikte daha dinamik yönetim tarzı ortaya koyarak, şehrin tüm dinamiklerini harekete geçirerek bu şehre en üst düzeyde katkı sağlamak adına bu görevlerdeyiz. Hep birlikte şehrimize hizmet etmek bizim görevimizdir" ifadelerini kullandı.