Son Dakika Haberleri: Millet İttifakının Son Ortak Mitingi Manisa'da Yapıldı

Millet İttifakının Son Ortak Mitingi Manisa'da Yapıldı

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son ortak mitinglerini Manisa'da yaptı.

Millet İttifakının Son Ortak Mitingi Manisa'da Yapıldı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener son ortak mitinglerini Manisa'da yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Millet İttifakı olarak girdikleri 31 Mart yerel seçimleri öncesinde son ortak mitinglerini Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye elinde çantasıyla çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Bana, PKK'lı dediler. İçişleri Bakanı Kandil'le sözleşme imzaladığımı söyledi. Bunlara o kadar üzülmedim. Ancak Erdoğan bizzat 29 belediye meclis üyemizin PKK'lı olduğunu bir gazeteye isimleriyle ilan etti. Dün Bursa'da Muş doğumlu askerliğini yapmış, PKK ile mücadele edip Kocaeli'ne yerleşip Abdullah Uçar çıktı ve 'Ben Kürdüm, PKK'lı değilim. PKK ile mücadele ettiğimi herkes biliyor' dedi. Bu 29 isim içinde iki arkadaşımızın şehit akrabaları var. Zannettiler ki korkacağız. Zannettiler ki şehit yakınlarını ortada bırakacağız. Üzerimize gelinmesin diye bu kardeşlerimize sırtımızı döneceğimizi sandılar. Bizi hiç tanımamışlar. Ayıptır be ayıptır. Bir Cumhurbaşkanı meydanlarda bunları söyleyemez. Ama Manisa halkı 31 Mart'ta o kulağı çekecek. Biliyorum bu çantayı merak ediyorsunuz. Bu çanta, dün akşam TV kanallarında ondan önce mitinglerde Erdoğan'ın, '1 Nisan'da Akşener'i tutuklattıracağım' demesinin bir cevabıdır. Bu çanta Yassıada'ya giderken Menderes'in elindeydi. Bu çanta rahmetli Demirel'in, Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'in, Bülent Ecevit'in elindeydi. Pınarhisar'a giderken Erdoğan'ın da elindeydi. O elinde çantayla Pınarhisar'a giderken boyun eğmeyeceğini söyleyen Erdoğan çantayı benim elime verdi elhamdülillah. Bu ülkede her zaman muktedirler zalim olmuştur. Ancak her zaman bu çantanın sahipleri her zaman demokrasiyi savunup her bedeli ödemişlerdir. Erdoğan bu çantayı elime vermişse, aziz milletim için hapse başım gözüm üstüne giderim. 1 Nisan'ı beklemeye gerek yok. İşte Manisa'dayım. Gel beni al da görelim bakalım. Demokrasi için hak, hukuk adalet için gideceksem eğer şerefle ve onurla bu bedeli öderim. Bu çantayla darağacına gidenlerin hürmetine gerekirse ölüme bile giderim. Bütün bunlar ekonomiyi konuşturmamak için oluyor" dedi.

Akşener konuşmasının devamında, "Milletin aşağılandığı, insanların hakarete uğradığı, sürekli parmağın sallandığı süreçten sonra yerel seçimlere gidiyoruz. Bir konuşulan bu dile bakın bir de bizim Cumhur İttifakı adaylarına kullandığımız dile bakın. Ankara adayları hakkında tek bir kelime etmedik. Ancak Erdoğan, Mansur Yavaş seçilirse görevden alacağını söyledi. Milli iradeyi hiçe sayıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mitingin sonunda Millet İttifakı'nın belediye başkan adayları ve her iki partinin genel başkanları vatandaşları selamladı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:37 Kaynak: İHA

İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa, Politika
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