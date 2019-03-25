Son Dakika Haberleri: Millet kendi tedbirini kendisi alıyor

Millet kendi tedbirini kendisi alıyor

58 dakika önce

Bir nevi DTH, milletin kendi göbeğini kendisinin kesmesine, yani tedbir alması gerekenler hareketsiz kalınca, kendi tedbirini kendisinin almasına imkan veriyor.

Millet kendi tedbirini kendisi alıyor, System.String[]
Bir nevi DTH, milletin kendi göbeğini kendisinin kesmesine, yani tedbir alması gerekenler hareketsiz kalınca, kendi tedbirini kendisinin almasına imkan veriyor. Açık seçik söyleyeyim; DTH'nin kıymetini bilelim. Yarın o sayede, tedbirler alındığında, iç tüketim tempolu bir biçimde yeniden büyüyecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:05 

Ekonomi
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