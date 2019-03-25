Millet kendi tedbirini kendisi alıyor

Bir nevi DTH, milletin kendi göbeğini kendisinin kesmesine, yani tedbir alması gerekenler hareketsiz kalınca, kendi tedbirini kendisinin almasına imkan veriyor.

Bir nevi DTH, milletin kendi göbeğini kendisinin kesmesine, yani tedbir alması gerekenler hareketsiz kalınca, kendi tedbirini kendisinin almasına imkan veriyor. Açık seçik söyleyeyim; DTH'nin kıymetini bilelim. Yarın o sayede, tedbirler alındığında, iç tüketim tempolu bir biçimde yeniden büyüyecek.

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