Son Dakika Haberleri: "Millet Kıraathanesi" açıldı
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"Millet Kıraathanesi" açıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, "Millet Kıraathanesi" açıldı.

Altıeylül Belediyesince yaptırılan kıraathanenin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Hasan Avcı, kıraathanenin nezih bir ortamda hizmet sunacağını söyledi.

Kıraathanedeki mevcut kitap sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Avcı, "13 bin kitap, 65 metrekarelik bir toplantı salonu ile hizmet verecek kıraathanemiz, ilim ve irfan ile donanmak isteyen tüm aileler, çocuklarımız ve gençlerimiz için bir bilgi pınarı olacak." dedi.

İl Kütür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı da halkın yararlanması için kütüphanenin saat 22.00'ye kadar açık kalacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı, kıraathanenin yapımına katkı sağlayan iş adamı Okan Telaşeli ve annesine teşekkür plaketi verdi.

Yenilenen İsmail Akçay Parkı ve Millet Kıraathanesi'nin açılışının ardından protokol, çocuklarla kıraathaneyi gezdi.

Açılış törenine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü İlter Kuş, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Hasan Avcı, Balıkesir, Altıeylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:13 Kaynak: AA
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