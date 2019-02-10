Son Dakika Haberleri: Millet Kıraathanesi Misafirlerini Ağırlıyor

Millet Kıraathanesi Misafirlerini Ağırlıyor

57 dakika önce

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye tarafından yapılan Millet Kıraathanesi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Millet Kıraathanesi Misafirlerini Ağırlıyor, System.String[]
Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye tarafından yapılan Millet Kıraathanesi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Cizre Belediyesi tarafından Dicle Nehri kenarında yapılan 2 katlı Millet Kıraathanesi, vatandaşların hizmetine açıldı. Çalışma ile ilgili bilgi veren Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, yapının kütüphane, okuma salonu ve dinlenme alanları ile aynı anda 100 misafiri ağırlayabileceğini söyledi. Kaymakam Arıcan, "Belediyemiz Millet Kıraathanesi ile sosyal alanda büyük bir boşluğu doldurdu. Çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklarından koruyacak alternatif yapılara bir yenisini daha ekledik, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaymakam Arıcan, daha sonra Millet Kıraathanesindeki gençlerle sohbet ederek, istek ve görüşlerini dinledi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:13 Kaynak: İHA

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