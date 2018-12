Millet Kıraathanesi'ne Öğrencilerden Yoğun İlgi

Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Yunusemre Belediyesi'nin Manisa 'ya kazandırdığı Ege Bölgesi'nin ilk Millet Kıraathanesi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Dönem sonu sınavlarına Millet Kıraathanesi'nde hazırlanan öğrenciler, kıraathanenin zengin kaynaklarından da yararlanıyor.Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Millet Kıraathanesi eğitim öğretim yılının başlaması ve sınavların yoğunlaşmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin uğrak mekanı haline geldi. Kaynak Mahallesi 4000 Sokakta hizmet veren Millet Kıraathanesi'nde öğrenciler, kıraathanenin zengin kitap kaynaklarından faydalanarak sınavlara hazırlanma imkanı buluyor. Kitapseverlerin de rağbet gösterdiği Millet Kıraathanesi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Okuyan, araştıran, bilinçli nesiller yetişmesi için kütüphanelere olan ilginin artması gerektiğine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi , "Kıraathane kültürünü canlandırmak, okuma alışkanlığını başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine yaymak amacıyla hizmete açtığımız Millet Kıraathanesi'ne olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımız burayı benimsedi. Okullarımızın açılmasıyla birlikte öğrencilerimiz burada ders çalışıyor, sınavlara hazırlanıyor." dedi. - MANİSA