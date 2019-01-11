Son Dakika Haberleri: Millet Kıraathanesi'ne Yerli ve Milli Sistem

Millet Kıraathanesi'ne Yerli ve Milli Sistem

2 saat önce

Körfez Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği Millet Kıraathanesi'nde milli yazılım sistemi olan Pardus kullanacak.

Millet Kıraathanesi'ne Yerli ve Milli Sistem, System.String[]
Körfez Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiği Millet Kıraathanesi'nde milli yazılım sistemi olan Pardus kullanacak.

Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik'te Sarnıç Han eski satış ofisinin olduğu bina, Millet Kıraathanesi'ne çevrilmişti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağı kıraathane içerisinde dijital bir kütüphane de yer alıyor. Bilgisayarlarda ise ULAKBİM tarafından geliştirilen yerli işletim sistemi Pardus kullanılacak.

Türkiye menşeli işletim sistemi olan Pardus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teknolojide "yerli ve milli ürünler" çağrısından sonra büyük bir önem kazandı. Yeni yıl itibariyle belediye içerisinde de Pardus'un kullanımı artacak ve tüm cihazlarda geçiş sağlanacak. Pardus, Türkçe ve ücretsiz olmasının yanı sıra dışa bağımlılığın azaltılması açısından da önemli. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Körfez Belediyesi, Güncel
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