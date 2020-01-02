'Millet kıraathanesi' öğrencileri ağırlıyor - Son Dakika
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'Millet kıraathanesi' öğrencileri ağırlıyor

7 saat önce

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.

'Millet kıraathanesi' öğrencileri ağırlıyor, System.String[]

Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen Millet Kıraathanesi, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin dört bir yanında başlatılan 'Millet Kıraathanesi' Adıyaman'da da kısa süre önce halkın hizmetine açıldı.


Adıyaman Belediyesi tarafından Altınşehir Mahallesinin kuzey kısmında bulunan İlim Yayma Cemiyetinin hemen karşısında yapılan Millet Kıraathanesi'nin öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen yetkililer, Millet Kıraathanesi'nin gençlerin çok güzel vakit geçirecekleri bir mekan haline geldiğini belirtti.


Oldukça ferah ve modern bir yapıya sahip olan Millet Kıraathanesiden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Recep Tayyip Erdoğan, Altınşehir, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 05:49 Kaynak: İHA
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