Son Dakika Haberleri: Millet Kıraathanesi Safranbolu'nun Emrinde

Millet Kıraathanesi Safranbolu'nun Emrinde

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer alan "Millet Kıraathanesi Projesi" doğrultusunda Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr.

Millet Kıraathanesi Safranbolu'nun Emrinde, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planları arasında yer alan "Millet Kıraathanesi Projesi" doğrultusunda Safranbolu Emek Mahallesi'nde bulunan Sosyal Yaşam Merkezi, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in talimatı ile yeniden düzenlenerek "Millet Kıraathanesi" olarak hizmet vermeye başladı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla açılışı yapılan Millet Kıraathanesi, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Misafirlere çay ve kek ikramı yapılırken açılış sonrası kısa bir açıklama yapan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, "Öğrencilerimizin istediklerinde rahatça ders çalışabilecekleri sakin bir ortam. Yine burada oluşturulan kafeteryada ücretsiz olarak çaylarını içebilecekler, keklerini yiyebilecekler, ücretsiz internetten faydalanabilecekler." dedi.

"Mahallelere de yayarak devam ettirmek istiyoruz."

Millet Kıraathanesi'nin belediye ekipleri tarafından çok kısa bir sürede yeniden proje yapılarak tamamlandığını hatırlatan Ürkmezer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm Türkiye'ye yayılacak Millet Kıraathanesini Safranbolu'muzda da açtık. Bunu mahallelere de yayarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir şekilde sohbet edeceği, kitap okuyacağı güzel bir mekan oldu. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Kültürümüzde olan bir şeyi de hep birlikte devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, hayırlı uğurlu olsun." dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

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