Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor - Son Dakika

Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor

6 saat önce

Ege Bölgesi'nde ilk olarak Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak yeri oldu.

Millet Kıraathanesi tatilde öğrencileri ağırlıyor, System.String[]

Ege Bölgesi'nde ilk olarak Yunusemre Belediyesi tarafından hizmete açılan Millet Kıraathanesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin uğrak yeri oldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vatandaşlara müjdelenen ve ücretsiz olarak Ege Bölgesi'nde ilk kez Yunusemre Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen Millet Kıraathanesi, her yaş grubundan kitapseveri ağırlıyor. Kaynak Mahallesi 4000 sokak No: 1/D adresinde hizmet veren Millet Kıraathanesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.


Tatilini konu tekrarı yapıp, sınav hazırlıklarını sürdürerek değerlendiren öğrenciler kendilerine böyle bir imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. Belediye Başkanı Çerçi ise Millet Kıraathanesi'ne olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederken; tüm vatandaşları kıraathaneye kitap bağışında bulunmaya davet etti. - MANİSA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunusemre, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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