Millet Kıraathanesi yeni önlemlerle hizmette - Son Dakika

Başakşehir Millet Kıraathanesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kitapseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Tedbirlerin en üst seviyede olduğu kıraathanede, maskeden dezenfektana, masa ve sandalyelerden kitap hijyenine kadar her şey düşünüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta geçici olarak kapatılan Başakşehir Millet Kıraathanesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 1 Haziran itibariyle kısıtlı olarak yeniden açılmıştı. Kıraathane, yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra "yeni normal" kuralları çerçevesinde Başakşehirli kitapseverlere yeniden hizmet vermeye başladı.

KIRAATHANEDE REZERVASYON DÖNEMİ

Kıraathane girişine kurulan dezenfeksiyon ünitesi ve sosyal mesafeli kütüphane bu tedbirlerin yeni dönemde uygulanacağı en önemli kurallar oldu. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin yeni dönemde ziyaretçi sayısında değişikliğe gidildi. Sosyal mesafeli kütüphane nedeniyle anlık ziyaretçi kapasitesi 310'dan 124'e düşürüldü.

104 bini aşkın kitabın bulunduğu kıraathaneye girişlerde rezervasyon sistemine de geçildi. Kıraathaneye gelmek isteyen okurlar, online ya da kıraathane girişindeki görevlilere başvurarak kaydını gerçekleştirebiliyor. Kaydını yaptıranlar, doluluk oranına göre içeri alınıyor. Kayıt işlemi, bilgisayar ve akıllı telefonların yanı sıra kıraathane girişindeki ekranlardan kolaylıkla yapılabiliyor. Kaydın ardından telefonlara gelen karekod turnikelere okutularak içeri girilebiliyor. Bunun için kütüphane.basaksehir.bel.tr adresine girmek yeterli.

HİJYEN TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEDE

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin masa ve sandalyeleriyle kitap rafları, görevliler tarafından sık sık temizlenerek dezenfekte ediliyor. Kıraathaneden ayrılan bir okurun ardından kullandığı masa ve sandalye, yeni kullanımdan önce titizlikle temizleniyor. Ödünç kitap için de eldiven kullanma şartı var. Başakşehir Millet Kıraathanesi'nden ödünç kitap almak isteyen okurlar, kayıt işleminin ardından tek kullanımlık eldiven kullanarak kitap araması yapabiliyor.