Millet Kıraathanesinde Covid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

Randevu almadan aşılama hizmeti

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını dolayısıyla Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşılama hizmetlerinin daha etkin verilmesi için Kırıkkale Belediyesine Millet Kıraathanesinde Belediyemiz katkılarıyla kurulan mobil aşı merkezi ile aşı sırası gelen vatandaşlara randevu alamadan aşılama hizmeti verilmeye başlandı.

Teşekkür ettiler

Özellikle randevu alamayan, aldığı randevuya gidemeyen esnaf ve vatandaşlara yönelik uygulamaya konulan aşılama merkezinde sırası gelen vatandaşlara Covid-19 salgınına karşı Bıontech aşısı yapıldı. Aşı sırası gelen vatandaşlar, randevu almadan çok kısa bir süre içinde sağlık ekipleri tarafından aşılarını olduklarını belirterek, böyle bir hizmeti kendilerine sunan yetkilere ve sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.