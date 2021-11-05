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Millet Kütüphanesinde "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi" açıldı - Son Dakika

Millet Kütüphanesinde "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi" açıldı

05.11.2021 19:25
Millet Kütüphanesinde

Kazakistan'ın bağımsızlık sonrasındaki gelişim aşamalarını anlatan "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi"nin açılışı Millet Kütüphanesinde yapıldı.

Kazakistan'ın bağımsızlık sonrasındaki gelişim aşamalarını anlatan "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi"nin açılışı Millet Kütüphanesinde yapıldı.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi tarafından düzenlenen ve 7 Kasım'a kadar açık olacak sergide, Kazakistan'ın kültürel ve tarihi değerleri ziyaretçilerle buluşacak.

Açılış programına yazılı mesaj gönderen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, serginin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, "Türk dünyası olarak sahip olduğumuz kadim ve köklü medeniyet, ortak tarih ve değerler, geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 12 Kasım'da düzenlenecek Türk Konseyi 8'inci Zirvesi'nde Türk dünyası liderlerinin yeni kararlara imza atacağını belirten Erdoğan, şunları ifade etti:

"Kazakistan, Türk Konseyi, TÜRKPA, TURKSOY ve Türk Akademisi gibi örgütlerin kuruluşunda ve kurumsal gelişiminde öncü role sahiptir. Türk dünyasının aksakalı, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı, Elbaşı Sayın Nazarbayev'in dirayetli liderliği, bu süreçte bizlere cesaret vermiştir. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev de Türk dünyası vizyonunu başarılı bir şekilde ilerletmemize aktif katkı sunmaktadır. Halklarımız arasındaki dil, inanç ve tarih gibi manevi köprüleri sağlam tutarak, 'dilde, fikirde ve işte birliği' inşallah temin edeceğimize inanıyoruz."

Sergiyi bu yönde atılmış kıymetli bir adım olarak gördüğünü anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sergimiz, Kazakistan tarihi ve etnografyasından örneklerin görülmesine, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin izlerinin takip edilmesine vesile olacaktır. Bu anlamlı serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri sevgiyle selamlıyorum."

"Birbirimizi tanıdıkça kardeşlik bağımız daha da artacak"

Açılışta konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise sergiyle hem Kazakistan'ı tanıtmayı hem de iki ülke arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Saparbekuly, "Biz birbirimizi gördükçe, birbirimizi öğrendikçe, birbirimizi daha tanıdıkça kardeşlik bağımız daha da artacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da Türk birliğinin bir gereklilik ve ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Türk birliği demek dünyadaki bütün başkentlerin refah seviyesinin yükselmesi, barışının yükselmesi, güvenliğinin yükselmesidir." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Türkiye'nin Türk devletlerinin bağımsızlıklarını büyük bir coşkuyla karşıladığını ve kalkınmaları konusunda daima yanlarında olduğunu vurgulayarak, "21. yüzyılı bölgesel ve küresel çapta bir Türk yüzyılı haline getirmek için elimizdeki mevcut kurumsal iş birliği mekanizmalarını en iyi şekilde kullanmak ancak bunlarla sınırlı kalmamak mecburiyetinde olduğumuz da açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da sergiye ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını aktararak, "Düzenlemekte olduğumuz bu tür sergi, toplantı ve karşılıklı ziyaretler ile iş birliğimizi geliştirme gayreti içinde olacağız." şeklinde konuştu.

Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı-Elbaşı Kütüphanesi Müdürü Temirbolat Bakytzhan Berikbayuly ise serginin ülkesinin bağımsızlığının 30. yılına ve kardeş Türk devletlerinin Kazakistan'ı güçlendirmedeki rolüne adandığını bildirdi.

Sergide, Kazakistan'ın tarihi gelişim aşamalarını anlatan arşiv belgeleri, kitaplar, videolar, resimler ve eşyalardan oluşan 400'den fazla eser yer alıyor.

cumhurbaşkanı, Kazakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Millet Kütüphanesinde 'Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Millet Kütüphanesinde "Kazakistan Yolu Türk Birliği Sergisi" açıldı - Son Dakika
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