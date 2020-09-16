Millet Kütüphanesinin ihalesi yapılacak - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Millet Kütüphanesinin ihalesi bu ay içerisinde yapılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeşil Kuşak Projesi kapsamında Millet Kütüphanesi yaptırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 8 Eylül 2020 Dünya Okuma Günü'nde müjdesini verdiği Millet Kütüphanesi, Eski Atatürk Kız Lisesinin alanında yaptırılacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu ay ihalesi yapılacak Millet Kütüphanesinde 4900 metrekare park ve rekreasyon alanı ile 5500 metrekare 150 araçlık yer altı otoparkı bulunuyor.

Bodrum, Zemin ve 2 kat olarak inşa edilecek kütüphane, toplamda 13580 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Millet Kütüphanesi içerisinde çok amaçlı salon, çocuk kütüphanesi, okul öncesi kütüphanesi, gençlik merkezi, kafe, kitaplık, serbest çalışma alanları, kent arşivi, multimedya alanı, görsel ve işitsel materyal alanı ve 220 kişilik konferans salonu bulunacağını kaydetti.