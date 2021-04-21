Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, bölgeye değer katacak - Son Dakika

10 bin 333 metrekarelik alanda, 2 katlı olarak tasarlanan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, bölgeye değer katacak. Temmuz ayında hizmete açılması planlanan pazar yerinde; 238 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de yer alacak.

'YAŞAM ALANI OLACAK'

Millet Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır beklediği modern kapalı pazar yerinde çalışmaların yüzde 55'nin tamamlandığını belirten Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz,"Burası 4 buçuk dönüm üzerine kurulu modern bir pazar alanı. Hem otoparkıyla hem de dükkânlarıyla beraber pazar kurulduğu günlerin dışında yine bölgeye hizmet edecek önemli bir yaşam alanı olacak. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yerimizdeki betonarme çalışmalarını tamamlamamızın ardından çelik konstrüksiyon çalışmalarında da sona geldik. İnşallah Temmuz ayı itibariyle Millet Kapalı Pazar Alanımızı ilçemize kazandıracak ve önemli bir ihtiyacı gidermiş olacağız. Vatandaşlarımızı güvenli ve sağlıklı bir biçiminde alışverişlerini yapacak" ifadelerini kullandı.