Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor - Son Dakika

Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor

21.11.2020 14:03

- Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi'ne kazandırılacak modern kapalı pazar yerinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

- Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Millet Mahallesi'ne kazandırılacak modern kapalı pazar yerinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

2020 yılını Fen İşleri Yılı ilan ederek ilçe genelinde birçok önemli çalışmaya imza atan Yıldırım Belediyesi'nin, Millet Mahallesi'nde yapımına başladığı ve inşası hızla süren kapalı pazar yeri bölgeye değer katacak. Çalışmaları süren inşaat alanında incelemelerde bulunan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkan Vekili Ergin Birdal, Belediye Meclis Üyeleri ve belediye bürokratları eşlik etti. 10 bin 333 metrekarelik inşaat alanında yapımına başlanan Millet Kapalı Pazar Yeri tamamlandığında tesiste 238 pazar tezgahı ve 105 araçlık otopark yer alacak. Kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek çok amaçlı kullanıma sahip modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde ise otopark olarak önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Mahalle sakinlerine hizmet verecek modern tesiste ayrıca ticaret alanları, satış birimleri, zabıta güvenlik noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane ve mescit de bulunacak.

Millet Mahallesi sakinlerinin uzun zamandır beklediği modern kapalı pazar yerinde çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda inceleme gerçekleştirdik. Burası Millet Mahallesi sakinlerimizin uzun zamandır beklediği bir noktaydı. Hamdolsun projemizi bu yıl içerisinde tamamlayarak ihale ettik. Bir ay kadar önce hafriyat çalışmalarıyla buradaki çalışmalarımıza başladık. Bugün de temel betonunun ikinci kısmını atmaktayız. Burası yaklaşık 13 Milyon TL bedelle ihale edildi. 238 pazar tezgahı ve 105 araçlık kapalı otoparkı bulunan tesis, sadece pazarın olduğu günler değil diğer zamanlarda da ticari alanlarıyla, satış birimleriyle hizmet verecek önemli, nezih bir kapalı pazar alanı olacak. Aynı zamanda bölgedeki sosyal alanlara da yakın olması nedeniyle otopark olarak hizmet verecek tesis, trafik sorunun ve araç parkı probleminin yaşanmasının önüne geçmiş olacak" diye konuştu.

Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor
Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor
Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor
Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor
Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor
Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor
Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, İnşaat, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Millet Mahallesi modern pazarına kavuşuyor - Son Dakika


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