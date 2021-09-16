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"Millet olmak; ortak çıkarlarla birlikte, ortak değerlerler etrafında bir araya gelmek demektir" - Son Dakika

"Millet olmak; ortak çıkarlarla birlikte, ortak değerlerler etrafında bir araya gelmek demektir"

16.09.2021 17:27

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreninde, "Bugünkü 45. atama teklifiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 46 bin 127'ye ulaşmış olacaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreninde, "Bugünkü 45. atama teklifiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 46 bin 127'ye ulaşmış olacaktır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek üzere 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, bakanlık binasında gerçekleştirilen törenle noter huzurunda ve Bakan Yanık'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınından 74'ünün ataması öğrenim durumlarına uygun olarak avukat, çocuk eğiticisi, dava takip memuru, fizyoterapist, hemşire, Kur'an kursu öğreticisi, laborant, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapıldı. Bugün yapılan atma ile birlikte kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınının sayısı 46 bin 127'ye ulaştı. Atama sonuçlarına saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

"MİLLET OLMAK; ORTAK ÇIKARLARLA BİRLİKTE, ORTAK DEĞERLERLER ETRAFINDA BİR ARAYA GELMEK DEMEKTİR"

Vatan için, istiklal ve istikbal için mücadele eden bütün kahramanların gerçek bir iftihar kaynağı olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Bugüne kadar olduğu gibi yarın da kahramanlarımızla her zaman ve her koşulda iftihar etmeye devam edeceğiz. Bu hassasiyeti ve şuuru, yeni nesillere de inşallah en güçlü şekilde aktarmak için çalışacak ve başaracağız ki aramızda epeyce genç arkadaşımız var, küçüklerimiz var. İdealler ve hassasiyetler anlamında sözünü ettiğimiz bu devamlılığın sağlanması, güçlü bir millet olmanın yeter değil, ama asgari şartlarından biridir. Çünkü millet olmak; ortak çıkarlarla birlikte, ortak değerlerler etrafında bir araya gelmek demektir. Bu da her zaman kolektif bir çabayı, özveriyi, inancı zorunlu kılar. Şehit ve gazilerimiz başta olmak üzere; kahramanlarımız tam da işte bu yönde ortaya çıkan ortak bir ruhun eseri ve milli hafızanın sembolleri olmuşlardır" diye konuştu.

"ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN KAMUDAKİ İSTİHDAM TOPLAMI 45 BİN 849'A ULAŞTI"

AK Parti hükümetleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik çalışmaları bu anlayış ve sorumluluk duygusuyla yürüttüklerini söyleyen Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Hatırlatmak amacıyla birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi kamudaki istihdam hakkı başta olmak üzere, elektrik ve su ücretlerinden indirim hakkı, ücretsiz ulaşım hakkı, psiko-sosyal destek hizmetlerinin sağlanması gibi bir çok destek ve imkanı şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve onların yakınları için hayata geçiriyoruz. Faizsiz konut kredisi, bakım destekleri, eğitim-öğretim yardımları gibi yardımlarla sizlerin hayatını kolaylaştıracak hizmet standartlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Nerden nereye geldiğimizi aslında en iyi sizler biliyorsunuz.

2002 yılında şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2 ye çıkardığımız gibi, Gazi ve gazi yakınlarımız gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının malullerine de 1 istihdam hakkı getirdik. İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar 6 bin 315, 2002 yılından 2014 yılına kadar da 10 bin 187 şehit yakını, gazi veya gazi yakınının kamuda istihdamı İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir.

Atama yetkisinin Bakanlığımıza geçtiği 2014 yılından itibaren ise 29 bin 347 şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızı, vazife malulü veya vazife malulü yakınımızı kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik. Böylelikle şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamudaki istihdam toplamı 45 bin 849'a ulaştı.

Diğer taraftan, bir konut ile sınırlı olmak üzere, şehitlerimizin bir yakını, malul gazilerimiz ve vazife malullerinin faizsiz konut kredisinden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bu, halihazırda devam ediyor.

Yine barınma desteği kapsamında hak sahiplerine elektrik ücretinde yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bu süreçte; memur ve işçi sendikalarının gazilere ayni ve nakdi yardımda bulunabilmelerinin önü açıldığı gibi; sıra tahsisli kamu konutlarında gazilere (+40) ek puan verilmesi sağlanmıştır.

Şehitlerimizin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babaları, gazilerin ise kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile anne babaları için ücretsiz seyahat hakkı sağlanmıştır.

Bu hak sahipleri, şehir içi toplu taşıma, demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Bu kapsamda; bu güne kadar 197 bin 367 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık."

"296 BİN 507 ŞEHİT YAKINI VE GAZİMİZİ EVLERİNDE VE İŞYERLERİNDE ZİYARET ETTİK"

Şehit ve gazi çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerine çok önem verdiklerini söyleyen Yanık, "Üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretim için öğretim ücretinden muafiyet sağladık, bildiğiniz gibi. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız, özel orta öğretim kurumlarının yüzde 3'lük kontenjanından ücretsiz eğitim kapsamında yararlanabiliyorlar.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri ve morallerinin yüksek tutulması bizim üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan bir başkası. Bu amaçla kendilerine düzenli ziyaretler yaparak psiko-sosyal destek hizmeti veriyoruz.

Bu kapsamda 2017 yılından bu güne kadar 152 bin 8'i gazi olmak üzere, 296 bin 507 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ve işyerlerinde ziyaret ettik, etmeye devam edeceğiz. Bakanlığımız adına bütün bu çalışmalarımızla sizlere hizmet etmekten şeref duyduğumuzu söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

KAMUDA İSTİHDAMI SAĞLANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINININ SAYISI 46 BİN 127 OLDU

Kadın istihdamına önem verdiklerini ifade eden Bakan Yanık, "Atama teklifi yapılacak 278 kişiden 121'si kadın, 157'si erkektir. Bu anlamda kadınların istihdamı noktasında da oldukça ciddi bir destek olması bakımından da mutluyuz. Bugünkü 45. atama teklifiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 46 bin 127'ye ulaşmış olacaktır. Atama tekliflerinin sonuçlarına bugün itibariyle saat 17.30'dan itibaren Bakanlığımız link adresinden ulaşılabilecektir. Yapacağımız bu atamaların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ŞEHİT, GAZİ VE GAZİ YAKINLARI ATAMADAN DOLAYI MUTLU

Hem gurur verici hem duygulu bir an yaşadığını söyleyen şehit yakını Sema Doğan, "Çok mutluyum ne diyeceğimi şuan bilemiyorum ama çok gurur duydum kardeşim adına. Bakan hanıma çok teşekkür ederim böyle bir imkanı bana sundukları için. Bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. 28 yıl oldu kardeşim şehit olalı. Devlet unutmadı, bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza ve bu iş için çaba gösteren herkese çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum ve onurluyum" diye konuştu.

Babasını 2 sene önce kaybeden ve bugün ataması yapılan Elif Demir, "Bir yandan sevinçliyim bir yandan mutsuzum. Babam sayesinde atandım. Karışık bir duygu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına atandım" dedi.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)

Millet olmak; ortak çıkarlarla birlikte, ortak değerlerler etrafında bir araya gelmek demektir

Yevgeniy Ziniçev, Atama, Şehit, Gazi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Millet olmak; ortak çıkarlarla birlikte, ortak değerlerler etrafında bir araya gelmek demektir' - Son Dakika


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