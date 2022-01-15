Millet Partisi Genel Başkanı Edibali, son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

Cenaze namazının kılındığı Hacı Bayram Veli Camisi
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin fotoğrafı
Siyasi parti liderlerinin törene gönderdiği çelenkler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin cenaze namazının kılınması
Tabutun omuzlanarak cenaze aracına taşınması ANKARA - Hayatını kaybeden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali'nin Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Kaynak: AA
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