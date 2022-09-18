Millet Partisi Genel Merkezi yeni binasına taşındı

Millet Partisi Genel Merkezi'nin taşındığı yeni binanın açılışı yapıldı.

Çankaya ilçesinin Balgat semtindeki yeni genel merkez binası önünde açılış töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından seğmenler gösteri sundu.

Millet Partisi Genel Başkanı Cuma Nacar, burada yaptığı konuşmada, genel merkez binasının açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk siyasetinin ülkenin sorunlarına çözüm üretir hale gelmesi için çalıştıklarını ifade eden Nacar, "Bütün olumsuz ve karamsar tabloya rağmen bu millet tarihte yaptığı gibi yine bu karanlıktan çıkmasını bilir ve başarır. Onun için diyoruz ki milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Çözümün adresi Millet Partisi'dir." dedi.

Daha sonra Genel Başkan Nacar, genel başkan yardımcıları ile kurdele keserek binanın açılışını yaptı.