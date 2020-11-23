Millet Partisi Ilgın İlçe Başkanı Kale, güven tazeledi - Son Dakika

Millet Partisi Ilgın İlçe Başkanlığı 10. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından kongre gündemleri okundu. Yapılan seçimle Kemal Kale, ilçe başkanlığına tekrar seçildi.
Başkan Kale, yaptığı konuşmada, "Millet Partisi, siyasette samimiyeti ve dürüstlüğü savunmaktadır. Millet Partisi, gelişmenin önünü açan, ilmi, hikmeti, adaleti, ahlakı kılavuz edinen yegane partidir. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını temenni eder, yeni seçilecek yönetime de başarılar dilerim." dedi.
Başkanlığa tekrar seçilen Kale, teşekkür konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti.
- Kaynak: AA
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