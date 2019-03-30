Son Dakika Haberleri: Millete Hizmet Gönül İşidir"

Millete Hizmet Gönül İşidir"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Cumhur İttifakı adaylarımızı tercih, Türkiye'de istikrar, hizmet, yatırım, eğitimde başladığımız ve meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımız değişim ve dönüşümün hız kesmeden devamı için gereklidir.

Millete Hizmet Gönül İşidir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Cumhur İttifakı adaylarımızı tercih, Türkiye'de istikrar, hizmet, yatırım, eğitimde başladığımız ve meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımız değişim ve dönüşümün hız kesmeden devamı için gereklidir." dedi.

Bakan Selçuk, Gölbaşı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Çay ikramlarını geri çevirmeyen Selçuk, esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı.

Buradaki konuşmasında mahalli seçimlerin yarın yapılacağına işaret eden Selçuk, vatandaşları sandıkta milli iradeye sahip çıkmaya davet etti. Selçuk, "Tüm vatandaşlarımızı, demokrasi ve vatandaşlık görevlerini yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Seçimlerin ülke için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Başta güzel Ankara'mız olmak üzere, Cumhur İttifakı adaylarımızı tercih, Türkiye'de istikrar, hizmet, yatırım, eğitimde başladığımız ve meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımız değişim ve dönüşümün hız kesmeden devamı için gereklidir. Millete hizmet gönül işidir. Gönülden hizmetlere gönülden destek vermek, istikrar ve yatırımların önünü kesmek isteyenlere fırsat vermemek için gereklidir. Yarınki seçimlerin ülkemiz için esenliğe vesile olmasını diliyorum."

Bakan Selçuk'a, ziyaretinde, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım ile partililer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Türkiye, Ziya Selçuk, Politika
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