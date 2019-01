Milletimiz, AK Parti'nin Bu Siyasi Yürüyüşüne Destek Olacak"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "Yerel seçimlerin Trabzon 'da büyük bir coşkuyla AK Parti'nin ve cumhur ittifakının zaferiyle sonuçlanmasını ümit ve temenni ediyorum." dedi.Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Kurtulmuş, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ile bir araya geldi.Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Trabzon'a gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Trabzon, Türkiye 'nin en önemli şehirlerinden birisi. Karadeniz 'in öncü kentlerinden birisi ve her zaman Trabzon halkı Türkiye'nin zor zamanlarında milletinin yanında, devletinin yanında durmuş. Milli birliği, beraberliğini önemsemiş, terör örgütlerin tamamına karşı mücadeleyi bir vatan görevi olarak kabul etmiş bir halktır." diye konuştu.Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Bu vesileyle bir kez daha bu terörle mücadeledeki kararlığın sembol ismi olan Eren Bülbül evladımızı rahmetle, minnetle ve şükranla hatırlıyoruz. Hiç gözünü kırpmadan, hainlerin her türlü tuzaklarını hiçe sayarak yürümüş ve şehit olmuş bir evladımız. Aslında Trabzon'daki halkın bu kararlığını gösteren bir isim, sembol bir isim. Bir kere daha ailesine, bütün sevenlerine, tanıdıklarına baş sağlığı, sabırlar diliyorum. Milletimizin gönlünü kazanmış bir isim oldu. Trabzon'la beraber ismi anılan kahraman evladımız oldu."Kurtulmuş, Trabzon'un aynı zamanda kültürün, sanatın, doğanın, turizmin ve her türlü güzelliğin bir arada sunulduğu bir şehir olduğuna dikkati çekerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu 'na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu 'nun da önümüzdeki dönemde Trabzon'u en üst noktaya çıkartacak hizmetlerde bulunacağını aktaran Kurtulmuş, "Yerel seçimlerin, Trabzon'da büyük bir coşkuyla AK Parti'nin ve cumhur ittifakının zaferiyle sonuçlanmasını ümit ve temenni ediyorum." dedi."Gayretle çalışacağız, samimiyetle, tevazu ile çalışacağız"Kurtulmuş, daha sonra Ortahisar Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile bir araya geldi.Kurtulmuş, burada da yaptığı konuşmada, Trabzonluların en başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a en yüksek desteği verdiği ve hiç yalnız bırakmadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Gerek referandumlarda olsun gerek seçimlerde olsun gerek genel seçimlerde gerek yerel seçimlerde olsun Trabzon üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Trabzon bu seçimde bütün geçmişte kazanmış olduğu başarıların çok üstünde bir başarıyla yerel seçimlerden çıkacaktır. Sizler Ortahisar'da bu sorumluluğu inşallah yeniden deruhte edecek desteği halkımızdan alacaksınız. Burada da Ortahisar'ın da diğer şehirler arasında Trabzon'un olduğu gibi Ortahisar'ın da Trabzon'un diğer ilçeleri arasında en yukarıda oyu almasını temenni ediyoruz."Gayretle samimiyetle ve tevazuyla çalışacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:"CenabıAllah bu dünyada çalışana verir, çalışmayan hiç kimseye kim olursa olsun durduk yerde CenabıAllah başarı vermez. Bunu biliyoruz ve onun içinde gayretle çalışıyoruz. Ana kadememiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız büyük bir gayretle çalışıyoruz. Bu seçimde de öyle olacağını ümit ediyoruz. Milletimiz bizi bırakmayacak, AK Parti'nin bu siyasi yürüyüşüne destek olacak, Recep Tayyip Erdoğan 'a her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verecek ve inşallah bu zor virajı da geçtikten sonra önümüzde 4 yıl seçim olmadan pür hizmet dolu bir 4 yıl olacak. Trabzon'da diğer şehirlerimiz de büyük gelişme kaydedecekler."Kurtulmuş, daha sonra Mustafa Arslan 'ın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisinde yer alan "kişisel yağlı boya sergisi"nin açılışına katılarak, sergide yer alan tabloları inceledi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a ziyaretlerde, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu , Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen ile diğer ilgililer de eşlik etti.