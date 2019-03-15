Milletimiz 'Benzemezler İttifakı'na Sandıklarda Cevabını Verecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Milletimiz bu 'benzemezler ittifakı'na Allah'ın izniyle sandıklarda cevabını verecek.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 31 Mart seçimlerine ilişkin, "Milletimiz bu 'benzemezler ittifakı'na Allah'ın izniyle sandıklarda cevabını verecek. 'Benzemezler ittifakı'nı sandıklarda gömerek, yoluna devam edecek ve inşallah Türkiye çok daha güçlü bir hizmet dönemine girecek." dedi.



Kurtulmuş, Beyoğlu'nda iş adamları, esnaf ve kanaat önderleriyle kahvaltıda bir araya geldi.



Konuşmasında, 31 Mart seçiminin Türkiye'nin istikametini belirlemesi bakımından önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Yerel seçim çoktan bir genel seçim mahiyeti kazanmıştır. Zaten günümüz dünyasında artık yerelle ulusal olanın, ulusal olanla küresel olanın birbirinden ayırt edilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, seçimlerde tartışılan "beka meselesi"ne işaret ederek, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin beka meselesi dediğimiz şey, bizim uydurduğumuz, laf olsun diye, bize seçimde avantaj sağlasın diye gündeme getirdiğimiz bir mesele değildir. Sadece son 6 yılda yaşadıklarımızı hatırlatmak isterim. 6 yılda Türkiye, önce 7 Şubat 2012'de MİT kriziyle, 2013'te gezi parkı eylemleriyle, 17-25 Aralık süreçlerinde güçlü bir siyasi sarsıntının içerisinde oldu. Arkasından 6-8 Ekim olaylarıyla Kobani bahane edilerek, Türkiye'nin şehirleri yakıldı, yıkıldı. Çukur eylemleriyle Türkiye'nin 25 il ve ilçesinde hayat millete zindan edilmeye çalışıldı. Arkasından 15 Temmuz darbe teşebbüsü geldi. Türkiye, siyasi tarihi boyunca hatta açık söyleyeyim Anadolu topraklarında varoluş tarihimiz boyunca en ağır ihanetle karşı karşıya kaldı. Eğer bunlardan herhangi birisi Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de olsaydı tam manasıyla bir milli beka meselesi olur ne hükümet kalır ne devlet kalırdı. Allah'a çok şükür bu millet, bu ağır sınamalardan tek vücut halinde cesaretle, kararlılıkla milletine, geleceğine sahip çıkarak kurtuldu. Beka meselesini biz uydurmuyoruz. Beka meselesi, son 6 yılda yaşadığımız her birisi vahim olan bu hadiselerle Türkiye'nin gündemine girmiş olan bir meseledir."



DEAŞ'ın saldırıları ve sınır ötesinde YPG ve PYD saldırıları nedeniyle Türkiye'nin büyük bir sınamanın içinde bulunduğunu anlatan Kurtulmuş, hepsi geride kalan bu süreçlerde demokrasideki tek gücün millet olduğunun yeniden öğrenildiğini söyledi.



Numan Kurtulmuş, "Bu terör örgütleri ve terör saldırılarının yanında, şunu da açık söyleyeyim, eğer bunların her birisinde şu ya da bu partiden bazı siyasi aktörlerin bu olayların içinde yer alması olmasaydı yemin ediyorum ki biz de beka meselesi deyip ağzımızı açmazdık." diye konuştu.



"Tayyip Erdoğan karşıtlığından bu memlekete bir hayır gelmez"



CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin yan yana geldiğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Söyleyince bozuluyorlar. Bu partilerin seçmenlerine asla bir şey söylemiyorum. Bu partiden yönetici arkadaşları, hatta genel başkanlarını bir masanın etrafına koyun, ellerine de bir kağıt kalem verin, 'Türkiye ile ilgili ortak 4 hedefiniz var mı?' diye yazın, inanın ki söyleyecek ortak 4 cümleleri yoktur. Bir tane ortak noktaları var: Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün. Tayyip Erdoğan karşıtlığından, AK Parti düşmanlığından bu memlekete bir hayır gelmez, siyasette bir fayda olmaz. Biz ise ne yaptığımızı, ne yapacağımızı biliyoruz. Milletimiz bu 'benzemezler ittifakı'na Allah'ın izniyle sandıklarda cevabını verecek. 'Benzemezler ittifakı'nı sandıklarda gömerek, yoluna devam edecek ve inşallah Türkiye çok daha güçlü bir hizmet dönemine girecek."

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