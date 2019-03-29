Son Dakika Haberleri: Milletimiz Bu Süreçte Bizimle Birlikte Olacaktır"

Milletimiz Bu Süreçte Bizimle Birlikte Olacaktır"

27 dakika önce

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Türkiye'nin bu duruşunun yanında olmak çok büyük önem arz etmektedir.

Milletimiz Bu Süreçte Bizimle Birlikte Olacaktır
MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, " Türkiye'nin bu duruşunun yanında olmak çok büyük önem arz etmektedir. İnşallah milletimiz de bu süreçte bizimle birlikte olacaktır." dedi.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sürecinin çok öncesinde ülkeye yönelik başlayan saldırıların milli bir bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

15 Temmuz'un Türkiye için önemli bir kırılma noktası olduğunu aktaran Bülbül, Yenikapı ruhuyla başlayan sürecin adının Cumhur İttifakı olarak konulduğunu anımsattı.

Ülkenin yanı başında gelişen olaylara karşı gözlerini kapatamayacağını ve gerekli önlemleri alması gerektiğini vurgulayan Bülbül, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarının zamanında başarıyla sonuçlandığını dile getirdi.

Bölgede gelişen olaylar incelendiğinde, "Türkiye'de beka meselesi yoktur." bakışının yarın bu coğrafyada ağır bedeller ödeteceğini ifade eden Bülbül, şunları kaydetti:

"Bunları vatandaş bilemeyebilir, geçim sıkıntısından dolayı es geçebilir ama bu memleketi yönetmeye talip olan liderler, o sorumluluğu üzerinde taşımaları gerekir. Türkiye'de asıl problem Cumhur İttifakı'nı oluşturan yapının dışında kalanların, bu meselenin tamamen saptırılması ve biliniyor olmasına rağmen bilinmiyor gibi davranılmasıdır. Türkiye açısından bu bir tehdittir, bu çok ciddi bir meseledir, affı yoktur. Bunlar, Türkiye'ye ciddi maliyetlere sebep olacak meselelerdir. Yarın soğan ve patates 1 lira olsa da telafi edilemeyecek zararların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Buna Türkiye'nin şu süreçte kesinlikle tahammülü yok. Biz bu uyarıları vatandaşımızla paylaşıyoruz ama Allah'ın izniyle vatandaşımız bunun farkında. Türkiye diplomasisiyle bürokrasisiyle bütün sivil toplum kuruluşlarıyla dünyada şu an bu manada önemli bir görev ifa ediyor. Bu aşamada Türkiye'nin bu duruşunun yanında olmak çok büyük önem arz etmektedir. İnşallah milletimiz de bu süreçte bizimle birlikte olacaktır."

Türk milletinin irfan sahibi olduğunu belirten Bülbül, seçimlerin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanacağını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:01 Kaynak: AA

Sakarya, MHP, Türkiye, Güncel
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