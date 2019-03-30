Son Dakika Haberleri: Milletimiz Ne Karar Veriyorsa Başımızın Üstünde Yeri Var"

Milletimiz Ne Karar Veriyorsa Başımızın Üstünde Yeri Var"

33 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milletimiz yarın bir karar verecek.

Milletimiz Ne Karar Veriyorsa Başımızın Üstünde Yeri Var
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Milletimiz yarın bir karar verecek. Milletimiz ne karar veriyorsa, başımızın üstünde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir." dedi.

Bakan Pakdemirli, Konak Vapur İskelesinde, Karşıyaka vapuruna bindi. AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu'nun da eşlik ettiği Pakdemirli, vapurda gençlerle bir araya geldi, martılara simit verdi.

Karşıyaka İskelesi'nde konfetilerle karşılanan Bakan Pakdemirli, Karşıyaka Kemal Paşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada bir mağazadan çorap satın alan Pakdemirli, bir esnafın kahve ikramını da geri çevirmedi.

Ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, yarın Türk halkının sandık başına gideceğini belirterek, "Bu seçimi barış, huzur, istikrar ortamında geçmesini istiyorum. Türkiye büyümeli istikrar içerisinde. İstikrar sürmeli. İzmir çamur, çöp, çukur siyasetinden kurtulmalı. İzmir Nihat Zeybekci Başkan'a kavuşmalı. İlçelerdeki başkanlarına kavuşmalı. İnşallah milletimiz yarın bir karar verecek. Milletimiz ne karar veriyorsa başımızın üstünde yeri var. Milletin terazisi en iyi terazidir." diye konuştu.

Karşıyaka ziyaretinde Pakdemirli'ye AK Parti Karşıyaka adayı Ayda Maç da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Karşıyaka, Politika
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