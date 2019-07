''Milletimize hizmet yolunda saflarımızı daha fazla sıklaştıracağız''

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Çayırova AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Karahan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret etti. AK Parti teşkilatlarına 31 Mart seçimlerindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Büyükakın, ilçe belediye başkanları Çiftçi ve Bıyık'a çalışmalarında başarılar diledi.

"AKTARACAĞINIZ HER BİLGİ HİZMETLERİMİZE YÖN VERECEKTİR"

AK Parti İlçe teşkilatlarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde "Sizler bizlerin gözü ve kulağısınız" diyen Başkan Büyükakın, "Bir kez daha ifade etmek isterim ki teşkilatı olmayan bir başkanın ve davanın başarılı olma şansı yoktur. Sahadan bize aktaracağınız her bilgi hizmetlerimize yön verecektir. Bu aziz Kocaelilere hizmet etmek için hep birlikte Çayırova ve Darıca ilçe teşkilatlarımızla büyük gayret göstereceğiz" ifadelerini sarf etti. Kentin gelişimi ve kalkınması için el birliğiyle çalışacaklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Çok şükür bugüne kadar bundan biran olsun zaaf göstermedik. Milletimize hizmet yolunda saflarımızı daha da sıklaştıracağız ki daha başarılı olalım. Bu nedenle yaptığımız ve yapacağımız toplantılar oldukça mühimdir. Ne kadar sık bir araya gelirsek bu birlik kuvvetlenir. Gücümüz ve aldığımız ilham hedefe gidecek yolları açar." ifadelerini kullandı.

"KOCAELİ TEŞKİLATLARI OLARAK ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

"Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Çayırova ve Darıcalıları asla yalnız bırakmadık" diyen Başkan Büyükakın, "Hemşerilerimizin sorunlarıyla daha yakından ilgilenebilmek için teşkilatlarımızla ve belediye başkanlarımızla devamlı suretle diyalog halindeyiz. Biz AK Parti Kocaeli teşkilatları olarak çok güçlüyüz. Bu gücümüzü milletimizden alıyoruz. Her an halkımızla bir arada insanımızın hizmeti için çabalıyoruz. İşte bu yüzden güçlüyüz. Şunu dile getirmem gerekir ki yan yana durduğumuz sürece hiç kimse bizi yenemez, yıkamaz. Milli ruh ve demokrasiye olan inancımızı sarsamaz. Bugün nasıl bir aradaysak her zaman bir arada kalalım" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretler yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.