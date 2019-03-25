Son Dakika Haberleri: Milletimize Hizmetkar Olmak İçin Yollardayız"

Milletimize Hizmetkar Olmak İçin Yollardayız"

37 dakika önce

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş, millete hizmetkar olmak için yollarda olduklarını belirtti.

Milletimize Hizmetkar Olmak İçin Yollardayız
Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Savaş, millete hizmetkar olmak için yollarda olduklarını belirtti.

Savaş'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dalama Mahallesi'ni ziyaret eden Savaş, yoğun ilgiyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savaş, mevcut hayvan pazarının yetersiz kaldığını ve göreve geldiğinde Dalama'ya yeni, modern bir hayvan pazarı yapacağını belirtti.

Kenti karış karış gezdiğini, vatandaşların derdini dinlediğini ifade eden Savaş, şunları kaydetti:

"Bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Her zaman çözüm odaklı oldum, olmaya devam edeceğim. Milletimize hizmetkar olmak için yollardayız. Hayvan pazarındaki durum insanı üzen görüntüler. Hem vatandaşlarımın hem de satılmak için getirilen hayvanlarımızın bulunduğu koşullar iç açıcı koşullar değil. Bunları en kısa sürede düzeltmek şart. Biz göreve gelir gelmez neşteri vuracak ve burayla ilgili projemizi hemen hayata geçireceğiz. Dalama çok daha güzel bir hayvan pazarına kavuşacak. Pazarın içinde yürümek mümkün değil desem yeridir. Mevcut CHP'li iş bilmez Büyükşehir Belediyesi diyaloğa açık ve insan odaklı bir belediyecilik anlayışına sahip olsaydı bu manzaraları görmezdik. Ama ne yazık ki kendinden başka kimseyi düşünmeyen bir büyükşehir belediye başkanı var. Tek derdi kendi reklamını yapmak. İnşallah tez zamanda bu sorunların üstesinden geleceğiz."

Savaş'a, Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:34 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı Dikkatsiz Ev Sahibinin Koltukta Unuttuğu Sigara Apartman Dairesini Küle Çevirdi İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:11:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletimize Hizmetkar Olmak İçin Yollardayız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]