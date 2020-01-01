"Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız' - Son Dakika

"Milletimize rağmen bir iş yapmadık, bundan sonraki süreçte yapmayacağız"

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünerek işler yaptık. Milletimize rağmen bir iş yapmadık.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünerek işler yaptık. Milletimize rağmen bir iş yapmadık. Bundan sonraki süreçte yapmayacağız. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlardır" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarının gündeme dair sorularını cevaplandırdı. Basında yer alan tapu sorgulamaya İBB ve ilçe belediyelerin erişimin kısıtlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dijitalleşme sürecini başlattık. Projemizi yönetmek adına dijitalleşme sürecine hız verdik. Tüm ülkedeki verileri tek ağda toplayacak ve vatandaşlarımız bundan faydalanacaktır. Haciz ve evrak akışı hızlandıracak adımları buradan yapabilecekler" dedi.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Kurum, "Kanal İstanbul sürecine ilişkin çevre planımızı tamamladık ve açıkladık. Planlama alanı 26 bin 500 hektar, yerleşim alanı 10 bin hektar civarında. Burada 500 bin kişiyi aşmayacak iki akıllı şehirden oluşan mimariyi yansıtan yeni bir yerleşim alanı oluşturulacak" şeklinde konuştu.

"TÜM PROJELERDE HALKIMIZIN GELECEĞİNİ DÜŞÜNEREK İŞLER YAPTIK"

2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeyi halka sunduğunu belirten Kurum, "Cumhurbaşkanımız 1994 yılında bu projeye başlamış ve gelişmeleri kaydedilmiştir. İstanbullu vatandaşlarımız hiç merak etmesin biz yapmış olduğumuz tüm projelerde halkımızın geleceğini düşünerek işler yaptık. Milletimize rağmen bir iş yapmadık. Bundan sonraki süreçte yapmayacağız. Sormak lazım onlar hangi projelerinde milletimize danışmışlardır. Biz 2011 yılında vatandaşımıza sunduk, 18 yıllık kesintisiz iktidarımız konusunda milletimiz bize desteğini hep vermiştir" dedi.

(Fatih Erdoğan - Hülya Keklik/İHA)

Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:05 Kaynak: İHA
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