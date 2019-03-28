Son Dakika Haberleri: Milletimizi Sandığa Gitmeye Davet Ediyorum"

Milletimizi Sandığa Gitmeye Davet Ediyorum"

18 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, milleti sandığa gitmeye, seçim bitene kadar sandıkların başında durarak iradesine sahip çıkmaya davet etti.

Milletimizi Sandığa Gitmeye Davet Ediyorum
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, milleti sandığa gitmeye, seçim bitene kadar sandıkların başında durarak iradesine sahip çıkmaya davet etti.

Kentte bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Öztrak, yerel seçimlere çok kısa bir zamanın kaldığını, kampanya süresince kimsenin kalbini kırmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Türkiye'nin huzura, kardeşliğe, dertlere derman olacak proje ve yeni sözlere, yeni bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı olduğunu ifade eden Öztrak, "Artık hurdaya çıkmış, metal yorgunu, AK Parti belediyeciliğinin bu ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Milletin seçimlerde kendi iradesine sahip çıkacağını belirten Öztrak, CHP'nin Tekirdağ'daki tüm belediyeleri kazanacağını savundu.

Genel Başkan Yardımcısı Öztrak, seçmenlere seçime katılmaları çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu seçimde artık kaçışları yok, milletimiz kendilerine bir ders verecek. İnşallah bu verilen dersten ibret alıp, bu gidişlerini düzeltirler. CHP olarak milletimizin temiz oylarına sahip çıkmak amacıyla her türlü önlemi aldık. Milletimizi sandıklara gitmeye, seçim bitene kadar sandıkların başında durarak iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum.

Hem Tekirdağ'da hem Türkiye'de martın sonu bahar, dertlere derman var. Sandığa gidene kadar vatandaşımızı CHP'ye oy vermeye ikna edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Geçen seçimde 12-0 yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bu sefer de oy oranlarımızla Türkiye'de en başta olmayı hedefliyoruz."

Toplantıya, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Beledi Başkanı ve CHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı ve CHP Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat ve partililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:45 Kaynak: AA

Faik Öztrak, Tekirdağ, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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