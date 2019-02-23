Milletimizin Birlikteliğini Bozamayacaklar"

İzmir
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Ali Köstepen, "Sahip olduğumuz güç, bir arada yaşadığımız farklı kültürden meydana gelmektedir. Kim olursa olsun, bu birlikteliği ve beraberliği bozamayacaktır." dedi.
Köstepen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HDP
Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
'nin Cumhur İttifakı'nın adaylarına yönelik, "batıda kaybettireceğiz" şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, İzmirliler'in bu düşünceye destek vermesinin mümkün olmadığına dikkati çekti.
HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım
'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK
'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarının da kabul edilemez olduğunu vurgulayan Köstepen, "Türkiye
780 bin kilometre karelik coğrafyası ve bütün bir İslam alemi ile çok geniş bir aileden meydana gelmektedir. Ülkemiz, sahip olduğu birçok etnik kimlik ile Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle, Lazıyla, Abhazıyla, Gürcüsüyle güçlü bir bütün oluşturmaktadır. Sahip olduğumuz güç, bir arada yaşadığımız farklı kültürden meydana gelmektedir." diye konuştu.
Büyüyen ve ilerleyen Türkiye'yi hiç kimsenin yolundan döndüremeyeceğini kaydeden Köstepen, şöyle konuştu:
"Kim olursa olsun, milletimizin bu birlikteliğini ve beraberliğini bozamayacaktır. Hangi güç ve şer odakları bir araya gelirse gelsin, bizi yıkamayacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti
'nin ilelebet payidar olabilmesi, vatandaşlarımızın sahip olduğu feraset ve akılcı düşüncesiyle mümkündür. Biz inanıyoruz ki her bir vatandaşımız bu ülkenin gelişmesini ve ilerlemesini temenni ediyor. Aksini düşünmenin, aklı selim bir düşünce olmadığı ve iyi niyet barındırmayacağı inancındayız. Doğu bölgelerimizde, dış güçlerin iç yardakçıları ile oynatılmaya çalışılan oyunu, yine Aziz Milletimiz bozacaktır, bozmaya da devam ediyor."
Kirli ittifakın kanıtı
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen
) İzmir Temsilcisi Ali Kaya
da HDP kanadından gelen açıklamaların gizlenmeye çalışılan birliktelikleri açığa çıkardığını ifade etti.
Kaya, "HDP'nin sözcülerinin açıklamaları sır gibi saklanan ama gün gibi ortada olan kirli ittifakın da kanıtı niteliğindedir. Bu nedenle 31 Mart seçimlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin bekası, birliği ve dirliği için HDP'nin de ortağı olduğu bu ittifaka karşı milletimizin son derece uyanık olması gerekiyor. Tüm bu kirli oyunları 31 Mart'ta milletimizin bozacağına inancımız tamdır." diye konuştu.
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Platformu İzmir Temsilcisi Bilal Yılmaz
ise seçimlerde kullanılan her oyun milletin geleceğini yakından ilgilendirdiğine dikkati çekti.
Her seçimin ayrı bir öneminin olduğunu ancak 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye için kritik bir viraj niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"AK Parti MHP
ittifakına değil, cumhura kaybettirilmek isteniyor. Hedef alınan sadece bir siyasi parti değil, aynı zamanda milletin bekasıdır. Her seçimde kullandığımız oylar, milletimizin geleceğine imza atmaktır. O yüzden her seçim önemlidir. Memleketin kaybedecek zamanı yoktur. Sandık başında milletin geleceğine karşı kurulmuş bütün hile ve desiseleri düşünerek oy kullanmak gerekir. Terör örgütünü öven HDP'li yöneticilerin sözleri, PKK terörünün neredeyse bitme noktasına geldiği bir dönemde, sırtını terörizme dayayan terör örgütü uzantılarının ve terörün son çırpınışlarıdır."