CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz belediyelerimizle insanımızı Türkiye'nin her yerinde en gelişmiş insani standartlara ulaştırmak için milletimizin, hemşehrilerimizin oylarına talibiz." dedi.

Öztrak, partisinin il başkanlığınca kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, kaybolduğunu iddia ettiği huzuru yeniden bulmak için vatandaşın desteğini istediklerini söyledi.



İş birliği yapan partiler olarak vatandaşa, "Kutuplaşmadan bıktık." dediklerini belirten Öztrak, şöyle konuştu:



"Huzur istiyoruz. Ekonomide istikrar istiyoruz. Her şey altüst oldu. Genelle söylediğimiz bu. Özelde de diyoruz ki biz belediyeciliği daha iyi biliriz. Bugün Türkiye'de en gelişmiş insani yaşam standartlarına, koşullarına sahip 30 tane ilçe belediyesinin 19 tanesi Cumhuriyet Halk Partili. Biz belediyelerimizle insanımızı Türkiye'nin her yerinde en gelişmiş insani standartlara ulaştırmak için milletimizin, hemşehrilerimizin oylarına talibiz."



İşsizliğin arttığını ifade eden Öztrak, iktidarın ekonomi politikalarını da eleştirdi.



AK Parti'nin gündem değiştirme uğraşını bırakıp halkın gündemiyle ilgilenmesi gerektiğine vurgu yapan Öztrak, "Bizim belediye başkanlarımızın babaları ile uğraşıyorlar. Ben de onlara şunu söylüyorum. Geçmişi bırakın. Gelin bakalım şu pazarda ne var, çarşıda ne var. Fiyatlar nereye gidiyor? " diye konuştu.



"Kesimoğlu'nun kararı tanıyıp tanımaması kendi takdiridir"



Bir basın mensubunun CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun "Ben sizin temsilcinizim, sesinizim, gözünüzüm onun için, Genel Merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum." sözlerini sarf ettiğini hatırlatması üzerine Öztrak, şunları kaydetti:



"Kararı genel merkezimiz vermektedir. Sayın Kesimoğlu'nun tanıyıp tanımaması kendi takdiridir. Ama genel merkezimiz kılı kırk yararak kiminle yürüyeceğine karar vermiştir. Öyle de devam edecektir. Teknik bir hata yoksa karar değiştirmek gibi bir sıkıntımız yoktur."



Öztrak, Hayrabolu'ya bağlı Kılıçlar köyünde kaydı dondurulan 118 seçmenle ilgili itirazın ilçe ve il seçim kurullarınca reddedildiğini ancak Ankara'ya yaptıkları itirazın haklı bulunduğunu kaydetti.

