"Milletimizin verdiği mücadeleye saygısızlıktır bu sözler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Milletimizin verdiği mücadeleye saygısızlıktır bu sözler' - Son Dakika

"Milletimizin verdiği mücadeleye saygısızlıktır bu sözler"

6 saat önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini tepki göstererek, "Bu açıklamayı asla kabul etmeyip doğru bulmuyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini tepki göstererek, "Bu açıklamayı asla kabul etmeyip doğru bulmuyoruz. Milletimizin vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır bu sözler" dedi.

Kayseri İli Yardım Derneği İstanbul Şubesi Dünya Kayserililer Günü nedeniyle Darüaleceze'de bir araya geldi. Buluşmaya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, KAYDER Başkanı Gökhan Çetinsaya, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve çok sayıda Kayserili katıldı. Buluşma sonunda Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın bir gazeteye yaptığı, "Federal çözüme tez zamanda varılmazsa bölünmüşlüğün kalıcı hale geleceği uyarısı yaptı. Kıbrıslı Türklerin laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istediklerini Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltma arzusunu dile getirdi, Türkiye'ye bağlanma ihtimalini 'korkunç'" açıklamasını değerlendirdi. Numan Kurtulmuş Akıncı'nın açıklamalarını "kabul edilemez" olduğunu ve bu sözlerin Türk milletinin vermiş olduğu mücadeleye saygısızlık olduğunu ifade etti.

"MİLLETİMİZİN VERMİŞ OLDUĞU MÜCADELEYE SAYGISIZLIKTIR"

KKTC Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Kurtulmuş, "Sayın Akıncı'nın Guardian gazetesinde yer alan açıklamaları hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. KKTC Türkiye'nin her bakımdan bir uzantısıdır, parçasıdır. Bizim yüreğimizin yarısı Türkiye ise diğer yarısı ayrılmaz bir şekilde Kuzey Kıbrıs'tır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ayakta tutmak, oradaki Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını ve menfaatlerini, namuslarını ve bağımsızlıklarını korumak için bizim milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi akıncının bilmesi lazım. Kıbrıs Barış Harekatında dökülen şehit kanlarının boşuna olmadığını, orada yıllardır Kıbrıs Türklerinin haklarını korumak için verilen büyük mücadelenin boşuna verilmediğini hatırlaması lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla böyle talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez. Yaptığı bu açıklamadan vazgeçmesi, bu talihsiz açıklamayı telefi edecek yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. Bu açıklamayı asla kabul etmeyip doğru bulmuyoruz. Milletimizin vermiş olduğu mücadeleye saygısızlıktır bu sözler. Kabul etmediğimizi açıkça ifade ediyorum" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Numan Kurtulmuş, Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı'ya haddini bildirecek
KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:45:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Milletimizin verdiği mücadeleye saygısızlıktır bu sözler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]