Son Dakika Haberleri: Milletin Adayı Özkan, Hemşehri Dernekleri İle Buluştu

Milletin Adayı Özkan, Hemşehri Dernekleri İle Buluştu

1 saat önce

Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan Manisa'da faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları ve üyeleri ile bir araya geldi.

Milletin Adayı Özkan, Hemşehri Dernekleri İle Buluştu, System.String[]

Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği'nin üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Projelerin konuşulduğu toplantıya Hemşeri Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Hacı Ali Özsoy ve dernek başkanlarıyla üyeleri katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının kentin yönetiminde söz sahibi olması için yapılacakların da konuşulduğu toplantıda Yunusemre Belediye Başkan Adayı Özkan, "hem Yunusemre hem de Manisa'nın genel olarak tüm sorunları çözülebilir. Ancak bilimsel yöntemler ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çözülebilir. Tüm projelerimizde hakça ve adil bir paylaşım olacak. Halkın olan halk için kullanılacak. Etrafımızda eş dosta kurdurulmuş şirketler ve zenginleşen ahbaplar görmeyeceksiniz. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.

Toplantının ardından Atatürk Kentpark'a geçen Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla selamlaşan Özkan, çocuklara da özel olarak ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:49 Kaynak: Bültenler

Kürşad Mithat Özkan, belediye başkan adayı, Yunusemre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olan Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı Ege Denizinde Korkutan Deprem
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 19:24:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milletin Adayı Özkan, Hemşehri Dernekleri İle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]