Milletin Adayı Özkan, Hemşehri Dernekleri İle Buluştu
1 saat önce
Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan Manisa'da faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin başkanları ve üyeleri ile bir araya geldi.
Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, Hemşehri Kültürleri Dayanışma Derneği'nin üyeleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Projelerin konuşulduğu toplantıya Hemşeri Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Hacı Ali Özsoy ve dernek başkanlarıyla üyeleri katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının kentin yönetiminde söz sahibi olması için yapılacakların da konuşulduğu toplantıda Yunusemre Belediye Başkan Adayı Özkan, "hem Yunusemre hem de Manisa'nın genel olarak tüm sorunları çözülebilir. Ancak bilimsel yöntemler ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla çözülebilir. Tüm projelerimizde hakça ve adil bir paylaşım olacak. Halkın olan halk için kullanılacak. Etrafımızda eş dosta kurdurulmuş şirketler ve zenginleşen ahbaplar görmeyeceksiniz. Bunun sözünü veriyorum" diye konuştu.
Toplantının ardından Atatürk Kentpark'a geçen Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, burada vatandaşlarla sohbet etti. Güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla selamlaşan Özkan, çocuklara da özel olarak ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:49 Kaynak: Bültenler
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