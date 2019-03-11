Milletin Adayı Özkan: Mahalleler Farklı Sorunlar Aynı

Ziyarette Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan'a Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti İl Başkan Vekili Ünal Abdullah Gürbüz, İYİ Parti ve CHP İlçe Başkanları, Milletin Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Adayları eşlik etti. Mahalle programında açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Semih Balaban; "tüm Yunusemre'yi ayrım yapmadan kucaklayacak ve halkına hizmet edecek bir aday var ki; vizyonuyla, donanımıyla, birikimiyle Kürşad Mithat Özkan'dır. Ortak akla inandığı için, Yunusemre'nin sorunlarını çözeceğine inandığımız için Millet İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan'ın arkasındayız, onu destekliyoruz" diye konuştu.

"Kapım Her Zaman Tüm Halkımıza Açık Olacak"

Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan ise yaptığı konuşmada halka adil ve eşit hizmet etmek için çalışacaklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Hiç kimseyi ayırmadan, yalnızca halkımıza hizmet etmek için göreve talibiz. Mahallemizin sorunlarını biliyoruz. Bu mahalle oldukça eski bir mahalle, şu ana kadar çoktan halledilmiş olması gereken sorunlar hala burada yaşayan insanların önünde duruyor. Bu sorunlar hep plansız, programsız ilerlemeye çalışmanın bir sonucu. Ben de, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Orku

"Bizi İmarsız Bıraktılar"n Şıktaşlı da biliyorsunuz ki mühendisiz. Planlama bizim işimiz, belediyecilik bizim işimiz. Bu nedenle, bu sorunları çözmek için yola çıktık. Çözeceğiz de, göreceksiniz. Eğer ben çözmezsem, gelip benden hesabını sorun. Kapım her zaman tüm halkımıza açık olacak. Bunun sözünü veriyorum."

Konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet eden Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, mahallelinin dertlerini dinledi. Sorunlarını anlatan mahalle sakinlerinden biri ; "Bizi bugüne kadar imarsız bıraktılar. Önümüzdeki beş yıl yine imar plansız kalmak istemiyoruz. Biz yıllardır gerek imar, gerek ulaşım, bu mahallede en önemli hizmetlerden yoksunuz. O yüzden hizmeti kim yaparsa başımızın üstünde yerleri vardır. Ancak bizi aldatanların kendileri aldanacak. Koltuklar hep gelip geçicidir. Koltuklar kimsenin babasının malı değil.Baki olan vatandaştır, koltuğu vatandaş verir, vatandaş alır" dedi.

"Ortak Sorun İmar"

Yunusemre'nin pek çok mahallesinin ortak sorunu olan imar, Fatih Mahallesi'nin de gündemindeydi. Milletin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ile birlikte Fatih Mahallesi'ni ziyaret eden Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan, vatandaşlarla sohbet etti. Şıktaşlı ve Özkan'a Fatih Mahallesi'nde de en çok imar sorunuyla ilgili dert yanan mahalle sakinleri çözüm istedi. Mahalle sakinlerinden biri; "Laleli evleriyle sokaklarıyla gayet güzel bir mahalle, orayı yıkmak istiyorlar, Laleli'ye kentsel dönüşüm götürüyorlar, ama buraya imar bile gelmiyor. Temiz ve güzel bir mahallede yaşamak bizim hakkımız değil mi? Tüm vergilerimizi veriyoruz, ama belediye hizmetlerini alamıyoruz. İnsan gibi yaşamak istiyoruz sadece" diyerek dert yandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ise, en önemli projesi olarak nitelendirdiği imar projesi ile bu sorunun çözüleceğini belirtti. Şıktaşlı, "Manisa'da imarın garantörü Belediye olacak" dedi. Milletin Yunusemre Belediye Başkan Adayı Kürşad Mithat Özkan da kentsel dönüşümü en çok ihtiyacı olan yerlerden başlayarak yapacaklarını belirterek; "İmar sorunu çözüldüğünde diğer tüm sorunlar zaten çözülecek. Altyapı, ulaşım, yol, çevre düzenlemesi, sosyal alanlar hepsi düzenlenmiş olacak. Yalnızca kentsel dönüşümü değil sosyal dönüşümü de planlayacağız. Ortaya çıkan bir rant varsa o rant da bizzat halkımıza aktarılacak, bizim bakış açımız budur" dedi.