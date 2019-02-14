Milletin Adayı Şıktaşlı'dan Sevgililer Günü Jesti

Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Manisalı kadınları unutmadı. Sabahın erken saatlerinde Milletin Adayı Sıktaşlı, kentin çeşitli noktalarındaki servis duraklarını tek tek gezerek, işe giden kadınlara karanfil hediye etti.

Alaybey, Karaköy, Sultan Camii başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarındaki servis duraklarında kadınlar ile buluşan Millet İttifakı'nın adayı Şıktaşlı, bir taraftan karanfilleri dağıtırken, bir taraftan kadınlarla sohbet etti. Sabahın erken saatlerinde işyerini açan kadın esnafa da ziyarette bulunan Şıktaşlı, kadın esnafla da sohbet ederek sıkıntılarını yakından dinledi. Sıktaşlı ayrıca, bir çok kıraathaneye de ziyarette bulunarak, vatandaşla sohbet etti. Hediye edilen karanfillerden memnuniyetlerini dile getiren kadınlar, 31 Mart yerel seçimlerinde Milletin adayını başkan olarak görmek istediklerini ifade ettiler.