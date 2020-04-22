Milletin egemenliği 100 yaşında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milletin egemenliği 100 yaşında - Son Dakika

Milletin egemenliği 100 yaşında

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı yayımladıkları bir mesajla kutladı.

Milletin egemenliği 100 yaşında, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı yayımladıkları bir mesajla kutladı.


GTO Başkanları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan günü saat 21.00'de İstiklal Marşımızı okuma çağrısını hatırlatarak, herkesi evlerini bayraklarla süslemeye ve milli marşımızı okumaya davet etti.


Yayımladıkları mesajda 23 Nisan'ın Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten GTO Başkanları, "Bizlerin, yani milletin sesi 23 Nisan 1920 tarihinde hakim kılınmış, Birinci Büyük Millet Meclisi açılarak, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanı Türk milleti kayıtsız şartsız egemen tayin edilmiştir" dedi.


Türkiye Büyük Millet Meclisinin; Türk milletinin bağımsızlığının, birlik ve beraberliğinin, hür iradesi ve geleceğinin teminatı olduğunu vurgulayan GTO Başkanları, "Türk milleti yalnız Kurtuluş Savaşı'nda değil, çok uzun yıllar boyunca büyük savaşlarla, zorluklarla mücadele etti. Vatanı, milleti, toprağı için can verdi, her türlü zorluğa göğüs gerdi. Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışı da bu milletin mükafatıdır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya'da ilan ettiği gibi 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' Öyle de olmuş, necip Türk milleti azimle, kararlılıkla hürriyetine kavuşmuştur. Vatanını yeniden kazanan, bağımsızlığını Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde söke söke alan Türk milleti geleceğini, ülkesi ile ilgili kararları, nasıl yönetileceğini, nasıl yaşamak istediğini de elbette kendisi belirleyecektir. İşte bu bilincin eseri Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir! şiarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisidir Ne mutlu ki bizlere, 100 yıldır Türkiye'nin dört bir yanının sesi TBMM'de yankılanıyor" şeklinde konuştu.


"Nice 100 yıllara Türkiyem"


23 Nisan'ın manevi değerini katbekat artıran bir diğer öneminin de tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu ifade eden GTO Başkanları, "Milletin egemen kılındığı bu tarih Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 23 Nisan 1929 tarihinde tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş ve dünyada eşi benzeri olmayan bir ilke imza atılmıştır" ifadelerini kullandı.


Gazi'nin bu armağanının kendi içinde derin anlamlara da sahip olduğunu aktaran GTO Başkanları, "Çocukları geleceğimizin mimarı gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' sözleriyle, çocuklarımıza armağan ettiği büyük gün 23 Nisan'ın anlamını tam manasıyla açıklıyor aslında Bugünün çocukları yarın Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olacak, parlak zekalarıyla aydınlık geleceğimizin ışığı olacaklar" ifadelerine yer verdi.


"İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz"


Herkesi evlerini bayraklarla süslemeye ve 23 Nisan günü İstiklal Marşımızı okumaya davet eden Başkanlar, "Bugün içimiz maalesef buruk. Covid-19 salgını sebebiyle geçtiğimiz yıllardaki gibi bir 23 Nisan kutlaması yapamayacağız. Ama bizler inanıyoruz ki EvdeKal'an Türkiye 23 Nisan coşkusunu 81 ilde hissedecek, İstiklal Marşımızla, al bayrağımızla evlerini bayram yerine dönüştürecektir. 122 yıllık dev çınar, bir asırdır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet değerlerinin yılmaz savunucusu Gaziantep Ticaret Odası olarak, tüm halkımızı 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00'de coşkuyla, ellerimizde al bayrağımızla İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz. Nice 100 yıllara Türkiyem" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 04:06 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 23 Nisan mesajı CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu Bizim "kara kaplı defterimiz" yok, kimseyi ayırt etmeden hizmet ediyoruz - Mansur Yavaş Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor         
22:48
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi         
22:35
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı         
22:21
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi         
21:59
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı         
21:39
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda         
21:32
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu         
21:29
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü         
20:55
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi         
20:44
Bakan Koca, New York Times'ın Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi         
20:41
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz         
20:29
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır         
20:19
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi         
19:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor         
19:49
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı         
19:10
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı         
19:04
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek         
19:01
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık         
18:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü         
18:25
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi         
18:12
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı         
18:12
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma         
18:02
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık         
17:57
Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı         
17:54
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar" karikatürü         
17:54
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı         
17:51
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi         
17:37
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak         
17:16
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir         
17:11
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 22:55:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milletin egemenliği 100 yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]