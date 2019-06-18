"Milletin ekmeğine kastediyorlar"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı belediyelerde sendika üyelerine, işten çıkarma, sürgün ve sendika değiştirme yönünde baskı uygulandığını belirterek, "Milletin teveccühünü kazanamayanlar milletin ekmeğine kastediyorlar.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bazı belediyelerde sendika üyelerine, işten çıkarma, sürgün ve sendika değiştirme yönünde baskı uygulandığını belirterek, "Milletin teveccühünü kazanamayanlar milletin ekmeğine kastediyorlar. Çalışanın alın teriyle evine götürdüğü bir parça ekmeği istifa şantajına dönüştürecek kadar alçalmış durumdalar." dedi.

Yalçın, Memur-Sen üyelerinin, Atatürk Bulvarı üzerindeki eyleminde yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde bir çok belediyenin farklı partilere geçtiğini ve bu değişimi de milli iradenin tecellisi olarak gördüklerini söyledi.

El değiştiren bazı belediyelerde Bem-Bir-Sen ve Hak-İş üyesi çalışanların baskılara maruz kaldığını ifade eden Yalçın, "Söz konusu belediyelerde örgütlenme özgürlüğü ve sendikal haklar ile çalışma hakkına yönelen saldırılar çok ciddi boyutlara ulaşmış ve adeta bir kıyıma dönüşmüştür." diye konuştu.

Yalçın, söz konusu baskıların daha çok işten çıkarma, üye olunan sendikadan ayrılmaya zorlama ve sürgün edilme şeklinde yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Memur-Sen'e bağlı Bem-Bir-Sen'den bugüne kadar 30 sözleşmeli personelin sözleşmeleri, CHP'li, HDP'li ve İYİ Parti'li belediyeler olmak üzere feshedilmiş ve bu işçiler işten çıkarılmışlardır. Bugün itibarıyla en son gelen bilgi 30 sayısının 53'e çıktığıdır. 100'e yakın sendika yöneticimiz ve üyemiz sürgün edilmiştir. Baskı, tehdit ve şantaj yoluyla yaklaşık 7 bin üyemiz istifa ettirilmiş ve diğer üyelerimiz de istifaya zorlanmaktadır."

"Milletin ekmeğine kastediyorlar"

Karşı karşıya kaldıkları zorbalığa boyun eğmeyeceklerini vurgulayan Yalçın, "Milletin teveccühünü kazanamayanlar milletin ekmeğine kastediyorlar. Çalışanın alın teriyle evine götürdüğü bir parça ekmeği istifa şantajına dönüştürecek kadar alçalmış durumdalar." ifadesini kullandı.

Söz konusu belediyelere yönelik adli makamlara başvuru yapıldığını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Ankara Adliyesi'nde ilgili belediyelerin bazıları hakkında suç duyurusunda bulunduk ve şikayetimizi kayıt düştük. Şimdi de Memur-Sen olarak İçişleri Bakanlığına, söz konusu baskılar, örgütlenme özgürlüğüne yönelik müdahaleler ve işten çıkarmalar konusunda idari inceleme ve soruşturma başlatılması için başvurumuzu yaptık."

Örgütlenme özgürlüğü ve sendikal hakların anayasal bir hak olduğuna dikkati çeken Yalçın, söz konusu belediyelerle birlikte bazı sendikaların da yapılan baskılara ortak olduğunu savundu. Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Seçimden önce "Mart'ın sonu bahar" diyerek millete bahar müjdeleyenler, geldiğimiz noktada emekçilere kara kış yaşatmaktadırlar. Seçim meydanlarında sahte tebessümler, sinsi ve yaldızlı sözlerle oy toplayanların cilası, seçim sonrası dökülmüş, makyajı sökülmüş ve gerçek yüzleri görünmüştür. Meydanlarda adaletten, insan haklarından, demokrasi ve özgürlüklerden bahsedenlerin taktıkları maske şimdi anlıyoruz ki bunların reklam yüzleriymiş."

Yalçın, Kılıçdaroğlu'na seslendi

Ali Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 480 işçiyi savunduğu bir grup toplantısındaki konuşmasını hatırlatarak, "Mensubunuz olan belediye başkanlarınıza 'Adil olun, zulme izin vermeyin ve haddinizi bilin' demeyecek misiniz ? Baskılara uğrayan ve ekmekleri ellerinden alınan belediye emekçilerine, 'Siz dik durun ve direnin. Kapı gibi yanınızdayım.' demeyecek misiniz ?" sorularını yöneltti.

Yaşananlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Yalçın, sendikal baskılara ilişkin raporu, yarın İstanbul'da kamuoyuna açıklayacaklarını, perşembe günü ise Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Hak-İş ve Hizmet-İş üyelerine destek vermek için yanlarında olacaklarını aktardı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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