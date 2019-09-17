Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak tam anlamıyla milletin yanında olacağız. Milletin her bir kuruşunu millete harcayacağız." dedi.

Dicle ilçesinde "Üzüm Hasadı Bahçe Günü" etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Bademli köyünde üzüm üreticisi Zekeriya Ökmen'e ait bahçede gerçekleştirilen etkinliğine katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, çiftçilerin ürünlerini inceledi, üzüm bağında hasat yaptı.

Güzeloğlu, çiftçilere bereketli bir yıl dileyerek, Diyarbakır'ın tarımda Türkiye'nin en önemli, dünyanın da sayılı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Kentte görev yaptığı 2,5 yıllık süreçte hükümet, Valilik ve ilgili kurumların destekleriyle tarımda önemli mesafeler kaydedildiğine işaret eden Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak da çiftçinin yanında olacaklarını aktardı.

"Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimiz olacak"

Güzeloğlu, ziraat odası, üretici birlikleri ve kooperatiflerle yeni dönemi birlikte inşa edeceklerine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Organik tarımda sertifikasyon ücreti, fidan, gübre ve temel girdi desteklerini inşallah çiftçimize aktaracağız. Her bir ürünü üretildiği yerden dünyada talep olan pazarın son tüketicisine kadar götürecek zinciri kuracağız. Bunu yapacak gücümüz, gayretimiz en önemlisi niyetimiz var. Bunu el birliğiyle, Diyarbakır'ın genelinde, bütün bölgelerde bir eylem planıyla hayata geçireceğiz. En kısa sürede Diyarbakır merkezde Büyükşehir Belediyesi olarak organik ürünlerin satışa sunulduğu, oradan pazarla buluştuğu bir organik üretim ve satış pazar yerimizi, buna bağlı olarak kooperatiflerimizin ürünlerini değerlendirecek bir üretim zincirimizi oluşturacağız. Kredi destekleriyle sıkıntıda olan kooperatiflerimizdeki işletmelerin sermaye yetersizliklerini çözeceğiz. Bu konuda Bakanlığın, kırsal kalkınma destekleri var. Büyükşehir Belediyesi olarak da desteklerimiz olacak."

Bulundukları 8 dönüm alanda buğday ekilmesi durumunda elde edilecek gelirin yaklaşık 2 bin lira olacağına dikkati çeken Güzeloğlu, şu anda bu alanda üzüm bağı tesis edildiğini, buradan 55 bin liralık kazanç sağlandığını kaydetti.

Bu nedenle meyveciliği desteklediklerini, bu yıl meyve fidanı ile ilgili kaynak ve destek aktarımlarının olacağını anlatan Güzeloğlu, "Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi olarak tam anlamıyla milletin yanında olacağız. Milletin her bir kuruşunu millete harcayacağız, milletin olanı millete vermiş olacağız. Hedefimiz bu. Allah mahcup etmesin." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, daha sonra üretici birlikleri, kooperatif temsilcileri ve çiftçilerle görüştü.