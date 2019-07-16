Milletin iradesi yine meydandaydı

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferin üçüncü yıl dönümünde Gaziantepliler Demokrasi Meydanı'nda dosta düşmana karşı birlik mesajı verirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte nöbet tuttu.

15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferin üçüncü yıl dönümünde Gaziantepliler Demokrasi Meydanı'nda dosta düşmana karşı birlik mesajı verirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlarla birlikte nöbet tuttu.



Hain kalkışmaya karşı alınan zaferin yıl dönümünde Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş gecenin geç saatlerine kadar nöbet tuttular. Ellerinde Türk bayraklarıyla Demokrasi Meydanı'na gelen binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine destek verdi. Birlik ve beraberliğin yoğun bir şekilde yaşandığı o anlarda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek, sohbet etti.



"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır"



Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu cennet vatanın korunmasının kolay olmadığını belirterek, "Bu meydan 15 Temmuz akşamı hain darbe girişimini duyar duymaz, kadını, erkeği, yaşlısı, genci meydanı tıklım tıklım doldurdu. Mesele memleket ve bayrak olunca gerisi teferruattır deyip koşa koşa geldiniz. Cennet bir vatanda yaşıyoruz. Bu vatanı korumak elbette kolay değil. Bu vatanın düşmanı ve haini çok olduğu kadar vatan severi de çok. Hain Semih Terziler çıkmışsa, onları yok edecek Ömer Halisdemir'ler de çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.



Şahinbey Belediyesi 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin kazandığı zaferin üçüncü yıl dönümünde tutulan nöbet boyunca tişört, bayrak, yemek, helva, simit, meyve suyu, çay, ayran ve su dağıtımı gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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