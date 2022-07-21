Videoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki konuşmalarından, "Ey saray duy diyeceğiz duy. Geliyor gelmekte olan diyeceğiz. Beraber söyleyeceğiz" sözlerinin şanı sıra "Hak, hukuk, adalet, ruhunda asalet, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu" melodisine de yer verildi.

Ahmet Akın'dan Milletin Sesi Mitingi'ne Davet: 'Bu Güzel Vatanı Hakkıyla ve Adaletle Yönetmeye Sözümüz Var, Bize Katılın'

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Milletin Sesi Kılıçdaroğlu' Mitingi Pazar Günü Balıkesir'de Düzenlenecek - Son Dakika

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